Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung bestreitet im Gespräch mit Konrad Litschko von der, dass seit dem Anschlag auf einevor einem Jahr nicht genug geschehen sei, die Juden in Deutschland zu schützen: "Der Bund und die Länder mühen sich hier. Gerade erst hat das Bundesinnenministerium 22 Millionen Euro für bauliche Schutzmaßnahmen bereitgestellt, auch die Länder haben noch mal Geld in die Hand genommen. Zudem hat die Bundesregierung einauf den Weg gebracht, etwa die Meldepflicht für Online-Hasspostings an das BKA, von der ich mir viel im Kampf gegen Antisemitismus verspreche. Denn die Klientel weicht zurück, wenn siebekommt und die Polizei vor der Tür steht."Nur weil sich dieheute als "Freunde der" verkaufen, sind sie nicht weniger hält Ronen Steinke in derfest: "Weil das so gewonnene politische Kapital sofort eingesetzt wird, um umso hemmungsloser gegen andereder Gesellschaft agitieren zu können, denen man eine illegitime, heimlicheunterstellt. Das ist eine rhetorische Figur, die in Europa jahrhundertelang an Juden eingeübt worden ist und die denn auch immer wieder zu Juden hinführt. Der Antisemitismus ist ein politisches Denkmuster, und das wird heute von niemandem so stark bewirtschaftet wie von der. Ihr politisches Erstarken in den vergangenen Jahren hat das Leben für Jüdinnen und Juden beschwerlicher und, ja: auchgemacht."Warum hört niemand auf die seufzt Torsten Harmsen in dermit Blick auf die nun beschlossene "kleinstaaterische" im Kampf gegen Corona. "sind nach der Aussage aller Modelle ineffizient", zitiert er den Berliner Physikerund ergänzt: "Natürlich sollte es möglich sein, in ein Hotel in einem anderen Bundesland zu reisen. Dort hat man sich dann genauso zu verhalten wie zu Hause: Abstandhalten, Maske tragen, Massenansammlungen meiden. Auch die gesamte Teststrategie hätte schon längst auf die Empfehlungen umgestellt werden sollen, die Wissenschaftler seit Wochen geben. Statt dieund die Gesundheitsämter in denzu treiben, sollte man endlich überall- nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sondern in allen Institutionen, in denen ein höheres Risiko für die Ausbreitung des Virus besteht, etwa an Schulen und in bestimmten Betrieben."