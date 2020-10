Das neue LACMA von Peter Zumthor. Foto: Zumthor & Partner





Das ist ein ruft Joseph Giovannini in derangesichts der Bulldozer, die im Mai, des Los Angeles County Museum of Art, abgerissen haben. Angeordnet hat die Aktion Museumsdirektor, der das Museumwill: "Er vertritt eine populäre post-strukturalistische Position gegen allzu direktive Museen, die kritisiert wurden, weil sieaufzwingen, die Frauen, Minderheitengruppen und vom Mainstream marginalisierte Kulturen unterdrücken", erklärt Giovannini, der nicht versteht, wie das mit einer Verkleinerung des Museums korrigiert werden kann, die den größten Teil der Sammlungverbannt. An die Stelle der abgerissenen Gebäude entsteht ein - deutlich kleinerer - Fotos bei Designboom ). Und damit wird das Gerede von dervollends absurd: "Der Zumthor-Entwurf ... ist kein guter Nachbar. Dieser Agent der städtischen Wüstenbildung schwebt dreißig Fuß über riesigen, sonnenverbrannten Plätzen und schafft, statt den Boden zu berühren und sich in der Stadtlandschaft zu verwurzeln. Alswill das Museum allein stehen, auch wenn ein Gebäude und eine Institution dieser Größenordnung als Katalysator eine vielfältige Kultur in der Stadt fördern könnte. So, wie es entworfen wurde, hat eszu dem Boulevard und der Nachbarschaft, die es gebieterisch kolonisiert. Isoliert in einem Luftgraben, mit unwirtlichen Freiflächen unter dem Betonbauch, ist das elitäre Gebäude ganz. Die Museumsbesucher blicken auf die Passanten herab, und die Passanten müssen nach oben schauen. Diekodiert die ausschließende soziale Hierarchie, die Govan angeblich verbannen wollte."Außerdem:als künstlerische Leiterin des Guggenheim Museums, nachdem sie von der Kuratorin Chaédria LaBouvier desbeschuldigt worden war, meldet Valentina Di Liscia in. "The resignation comes in the wake of mounting pressure from a group of current and former', which recently called for the removal of the museum's top three executives -; Director; and Senior Deputy Director and Chief Operating Officer. Earlier this summer, the group released a letter to the board demanding concrete steps to 'dismantle the' at the museum. The letter centered the experience of Chaédria LaBouvier, who curated the 2019 exhibition 'Basquiat's 'Defacement': The Untold Story'. LaBouvier has accused Spector ofand taking credit for her work. 'Working at the Guggenheim w/ Nancy Spector & the leadership was theof my life,' she said in a tweet." Das Museum selbst fand nach einer gründlichen Untersuchung keinen Hinweis auf eine rassistische Behandlung LaBouviers. Doch sehe man selbst kritisch den Mangel an Diversität beim Museumspersonal, so Di Liscia. Da hilft es bestimmt, wenn als erstes eine Frau gehen muss!Weiteres: "aus ihrer Sammlung", meldet die. 200 Werke sollen es diesmal sein und unheimlich soll es diesmal auch nicht geschehen. Besprochen werden eine Ausstellung derder niedersächsischen Kunsthochschule im Kunstverein Braunschweig taz ), die Ausstellung "1945-2000: A Photographic Subject" in den Berliner Reinbeckhallen taz ), die Ausstellung "" in der Frankfurter Schirn ) und eine Ausstellung der Berlin-Fotos vonim Centrum Judaicum ).