Autorin Marie-Luise Knott liest in der in Berlin einen Brief Arendts an den Autor , in dem Arendt zugibt, eine Episode im Kampf der Schwarzen gegen diein den Südstaaten in einem Zeitungsartikel falsch verstanden zu haben. In dem Artikel hatte sie kritisiert, dass die Bürgerrechtsbewegung Schuldkinder gegen einen Mob wütender Weiße in eine Schule geschickt hatten, um für Gleichstellung zu protestieren: "Aus der Geschichte der Juden in Deutschland hatte Arendt in den dreißiger Jahren die Lehre gezogen, dass es strikt aufankam, nicht auf die Abschaffung von Unterscheidungen und Vorurteilen. Denn vor Vorurteilen - das hatte sie am eigenen Leibe erfahren - war man '' sicher; soziale Unterscheidung ('discrimination') entsprach ihrer Ansicht nach einem zutiefst menschlichen Bedürfnis, dem man nicht mit Gesetzen beikommen könne."Wir leben in einer, der von Corona nur noch verschärft wird, schreibt der Philosoph in der. Seinen eigentlichen Ursprung lokalisiert er in dervon rechts (etwa bei Trump), aber(etwa in der "Heuschrecken"-Metapher): "Spätmoderne Identitätspolitik, von rechts oder links, ruht regelmäßig auf zwei gleichermaßen: einerseits derals Substrat, als fester Entität und Essenz. Andererseits auf einer tendenziell angewiderten Fixierung auf das, das als wesensmäßig, also essenziell verschieden begriffen wird, und 'verschieden' fungiert hier gerne als Euphemismus für unsauber, barbarisch und daher auch moralisch verwerflich."