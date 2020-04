Streit um die Corona-Politik

=============

Im vorderen Teil derkonstatiert Mariam Lau mit Verwunderung, dass gerade dieder Bundesregierung ihre Sinnhaftigkeit in Frage stellen: "Erste Anzeichen für eine zweite Welle sehen Virologen wie der Charité-Professor Christian Drosten bereits. Das, das die Leute sich zu Ostern genehmigten - also bevor die ersten Lockerungsmaßnahmen der vergangenen Woche in Kraft traten -in Deutschland auf einen Wert, der über dem Italiens lag. 'Wir verspielen unseren Vorsprung', fürchtet Drosten, der für seine Warnungen inzwischen Morddrohungen bekommt. ... Wo auch immer sich Mitglieder der Bundesregierung dieser Tage dem Publikum stellen, sehen sie sich mit einem Paradox konfrontiert: Es ist gerade der Erfolg der Kontaktbeschränkungen, der ihnen jetzt zum Problem wird. Verblüfft stellte der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, bei einem morgendlichen Corona-Update fest: 'Die Tatsache, dass Deutschlandund Todesfälle im internationalen Vergleich hat, führt nun dazu, dass daswird.'"Zum Beispiel im Aufmacher des-Feuilletons von Jens Jessen, der ein Problem mit der Tatsache hat, dass die föderalistische Bundesrepublik in der Coronakrisehat. Dass das je nach Region und Betroffenheit sinnvoll sein kann, leuchtet ihm nicht ein, er möchte Übersichtlichkeit und. Darüber werde viel zu wenig debattiert, findet er, und beschuldigt Angela Merkel und die sie umgebenden Politiker der "moralischen Einschüchterung", etwa wenn es um die Frage gehe,zugunsten der Jüngeren durchzusetzen: "Als würde Gerechtigkeit gebieten, dass Beschränkungen, die für den einen hilfreich oder lebensnotwendig sind, sofort und ausnahmslos allen anderen aufgezwungen werden - damit niemand besser dasteht? Darf, wenn einerangewiesen ist, niemand anders mehr zu Fuß gehen?" Nur, wenn die Lähmung ansteckend für Fußgänger ist.In derkritisiert Till Briegleb dievon Freien und Angestellen in der Coronakrise: "Soll dienun also ihren Ehering versetzen, während niemand von demverlangt, seinen Drittwagen zu verkaufen, bevor er Kurzarbeitergeld bekommen kann? Diese massive Ungleichbehandlung ist so offensichtlich, dass man sich wundert, warum es noch keine Klagewelle dagegen gibt." In derberichtet Jan Brachmann zugleich, dass Monika Grütters neue Hilfen für Künstler verspricht. Und der Theatermann Stefan Rosinski fordert Unterstützung für die freie Szene ( mehr in efeu).Eine ziemlich irre Geschichte über einen Krieg innerhalb der " erzählt Mohamed Amjahid in der: Die "nichtbinäre" Youtube-Influencerin, offenbar zugleich eine Schwulenhasserin, rief ihre Gefolgschaft auf, sich mit falschen Identitäten in schwulen Dating-Apps einzuloggen, Köder auszulegen undUnd ihre Followerinnen folgen ihr: "Eine Mehrheit dersind, die sich mit Klarnamen in sozialen Medien bewegen. Neben Bildern von ihren Kindern und Backrezepten erscheinen Screenshots von Grindr auf ihren Profilen. Die Frauen posten seit Tagen die, beleidigen sie queerfeindlich, drohen mit einer Anzeige, teilen ihre persönlichen Daten im Netz. Es ist ein Pranger mit potenziell dramatischen Folgen für die Einzelnen." Homosexualität ist in Marokko strafbar.Und in der Türkei war es gleich, der oberste Boss der Religonsbehörde(die auch die hiesigen Ditib-Moscheen kontrolliert), der durch krasse homophobe Äußerungen auffiel und von Erdogan gleich in Schutz genommen wurde, berichtet Deniz Yücel: "In seiner Predigthatte er am Freitag zunächst über den Kampf gegen das Coronavirus gesprochen und dann gesagt: 'Der Islam zählt Unzucht zu einer der größten Sünden, er.' Diese führe zu Krankheiten und lasse 'Generationen verrotten'. Hunderttausende Menschen würdenpflegen und sich mit dem HI-Virus infizieren. Es sei 'wissenschaftlich erwiesen', dass 'dieser und ähnliche Viren' durch Schmutz verbreitet würden." Mehr in dervon Jürgen Gottschlich.