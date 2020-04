Soll man den, um vor allem ältere Menschen zu retten oder, um die Wirtschaft zu retten und Kinder wieder in die Schule und auf den Spielplatz lassen zu können - diese Alternativen sind für die Philosophinkeine, jedenfalls noch nicht. Sie hält es eher mit dem schottischen Philosophen , erklärt sie im Interview mit der, dere bevorzugte, "also solche, die mehrere Prinzipien als Ausgangspunkt zulassen. Wenn diese Prinzipien zugleich nicht für absolut gehalten werden, sondern zunächst alle gleich gültig sind undwerden müssen, dann vermeidet man auch, dass jeder Konflikt gleich ein Dilemma ist. ... Ich bin der Ansicht, dass man damit der Komplexität moralischer Entscheidungssituationen womöglich eher gerecht wird. Sie verhilft dazu, dass man sich nicht zu schnell dilemmatisch gelähmt fühlt, also handlungsunfähig oder unter enormem Druck. Stattdessen kann man einsehen, dass man sich aus guten Gründen für eine Handlung entscheidet, obwohl man sie zum Teil auch bedauert."Wir wissen einfach noch so wenig über das Virus, erklärt der Infektiologe, der in einem Interview mitebenfalls ermutigend pluralistische Ansätze verficht: "Die beste Strategie ist deshalb, R0 [Reproduktionsrate des Virus] so niedrig wie irgendwie möglich zu drücken und währenddessen dieund auchzu lernen ... Und während wir all das machen, müssen wir nach echten Auswegen suchen." Dazu gehört eine, an die Farrar in absehbarer Zeit fest glaubt. "Aber es stimmt: Wir dürfenauf eine einzige Lösung setzen, um aus dieser Situation herauszukommen. Hätten wir Mitte der Achtzigerjahre, alssich über die ganze Welt zu verbreiten begann, alles auf eine Impfung gesetzt, wäre das eine Katastrophe gewesen. Denn 35 Jahre später gibt es noch immer keine. Deshalb müssen wir mit derselben Energie aucharbeiten."Schaum braucht Raum! Und den lässt dieder Historikerin, die ausführlich über das "" schreibt, das jetzt angeblich in deutschen Städten grassiert und das sie vom Hundertsten ins Tausendste katapultiert: "durch die Straßen, die angeblich die 'deutsche Ehre' beschmutzten.schließlich demütigte 1977 Hanns Martin Schleyer, indem sie dem Arbeitgeberpräsidenten durch ein Schild als 'Gefangenen' auswies, dem ein revolutionärer Urteilsspruch bevorstand - ausgesprochen von der militanten Avantgarde des vom Kapitalismus geknechteten Volkes. Solche Praktiken in Volkes Namen bedienten sich bei den."Corona ist unser Erdbeben von Lissabon! Es gibt, die uns das Virus erteilt - das Virus istinund wendet sich gegen "Profiteure" unter linken und rechten Intellektuellen, die die Kriseausbeuten. "Ich habe mein ganzes Leben gegen die Obszönität einer solchengekämpft. Seit meinen Anfängen, seit der Zeit der 'Barbarei mit menschlichem Antlitz' und meiner Lektüre Jacques Lacans verfechte ich die Idee, dass der Versuch, einer Sache Sinn zu geben,und dieses Sinnlose, das das Unsagbare am Bösen ist, sprechen zu lassen, eine der Quellen von Psychosen oder schlimmer noch des Totalitarismus ist."Einen eher düsteren Blick in die Zukunft wirft der serbisch-amerikanische Ökonomim Interview mit. Er hofft, dass wir aber etwas daraus lernen: "Diese Pandemie zeigt, dass wirbrauchen, nicht weniger. Die Welt wäre besser davongekommen, wenn die Weltgesundheitsorganisation stärker gewesen wäre, wenn esgegeben hätte. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hat die Weltgemeinschaft genau das verstanden: Dass wir effektive internationale Organisationen brauchen. Ich weiß, ich klinge vielleicht idealistisch. Aber wir könnten da einige Dingemachen."reicht es nicht, überÄußerungen zu Israel nachzudenken, er will in seiner-Kolumne gleich erklären , "weshalb(sowie über diese hinaus weite Teile der pazifistisch und bis zur Corona-Epidemie universalistisch programmierten westlichen Nachkriegsgesellschaften) sich selbst subjektiv durchauswahrnehmen, es jedoch objektiv - genauer: de facto - sind". Mbembe sieht Wolffsohn im Grunde nur als Prototypen dieses allgemein grassierenden Linksliberalismus: "Mbembes philosophische Kost ist ziemlich dünne Suppe. Im Kern ist sie ein postkolonialistischer Um- und Aufguss Frantz Fanons.von Israel und Nazis oder südafrikanischer Apartheid, wobei Israel, versteht sich, schlimmer sei. Dazu die aggressive, nicht selten dem NS-KronjuristenGedanken- und Sprachführung."