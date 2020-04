Elfriede Jelineks "Schneewittchen". Foto: Isabel Machado Rios / Theater Oberhausen

Dass sichmal nachanfühlen könnte, hätte-Kritikerin Cornelia Fiedler nicht geglaubt und ist sehr dankbar , dass Paulina Neukampf und Romi Domkowsky"Prinzessinnendramen" nicht als hundertste Videokonferenz inszenieren, sondern als: "So kommt es, dass das Publikum nun in Zweierteams auf Abstand durch die Stadt stromert. Dazu hört man kurze Jelinek-Hörspiele: Schneewittchen sucht die Wahrheit und findet den Tod; Dornröschen lebt nur für den männlichen Blick; Rosamunde steuert in eine Zwangsehe. Einer der Wege führt vom leeren Kino, das die renommierten Kurzfilmtage absagen musste, vorbei an leeren Restaurants und dem früheren Wohnhaus vonbis zum besagten Marktplatz. Dort hängen Menschen herum, die die Gesellschaft genauso abgeschrieben hat, wie derzeit die Kulturschaffenden: als angeblich nicht systemrelevant."Im erinnert Kurt Palm daran, dassvor siebzig Jahren diebekam. Riesenskandal! Diemeldeten damals: "Kulturbolschewistische Atombombe auf Österreich abgeworfen", weit Palm: "Brecht gehörte bekanntlich zu denen, die - wie es Thomas Mann bereits 1944 formulierte - im 'Antikommunismus die Grundtorheit unserer Epoche' sahen. Die Gedankengänge derer, die damals im österreichischen Kulturbetrieb das Sagen hatten, sind heute in vielen Fällen schwer nachvollziehbar. So schrieb der Schriftsteller, einer der größten Brecht-Hasser seiner Zeit, 'dass selbstkommunistische Propaganda wäre, wenn Brecht als Verfasser zeichnete'. Diese Äußerung wurde 1961 zu einem Zeitpunkt gemacht, als es in Österreich bereits einen seit acht Jahregab."Die Coronakrise offenbart die soziale Unwucht zwischenund, die ihre flexiblen Struktur vielleicht zu positiv gedeutet hat, wie der Theatermanagerin derschreibt. Kein Grund sie hängen zu lassen: "Wer die kreative Bipolarität schätzt, sollte sich sorgen: Bei knappen Töpfen kann es ideologisch werden. Denn während der Kipppunkt für die freie Szene schnell erreicht ist, haben die Institutionen aufgrund ihrer Masse mehr Spielraum und damit höhere Resilienz gegen Krisenzeiten. Fatal wäre es, wenn die 142 öffentlichen Stadt- und Staatstheater sich im Selbstschutz, bange um das eigene Überleben, das - wem wollte man es verdenken - zunächst eine Sicherung des eigenen Status quo bedeutete."Weiteres: Rumgemoser imbeziehungsweise dasaus der Überschrift hat gestern für die erwartbare Aufgeregtheit gesorgt, auf kommentiert unter anderem Jens Balzer. Daniele Muscionico freut sich aufs virtuelle Theatertreffen , das am Freitag beginnt und das Publikum online zum Mitdiskutieren einlädt. Dorion Weickmann beobachtet in der, wie Choreografen und Pop-Artisten in die Zoom-Sphäre wandern. Im sorgt sich Ulrich Amling um die erkrankte Bayreuth-Chefin, belässt es jedoch bei Andeutungen. Jürgen Kesting unternimmt in derzum 150. Geburtstag des Operettenkomponisteneinen Rettungsversuch. Und in ihrem Theaterstream zeigt dieheute den "Prinz von Hombung" in der Inszenierung von