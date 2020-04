Diebringt eine Sonderausgabe zum(der sich irgendwo hinter dem Licht am Ende des Tunnels befindet) - hier das Editorial.ist in Europa das Problem, nicht sie hat in erster Linie versagt, schreibt in diesem Dossier der Politologe und Europa-Aktivist: "Das große Hindernis für die Fähigkeit der EU, Probleme zu lösen, sind- und die zugehörigen politischen Klassen. Die traditionelle Parteienpolitik täuscht weiterhin vor, von Migrationspolitik bis zum Klimawandel alles auf nationalem statt europäischem Level steuern zu können. Doch wie die europäische Antwort auf Covid-19 gezeigt hat, ist das pure Fiktion." Die Konsequenz ist für Alemanno klar stärkere: "Wer Entscheidungen mit grenzüberschreitender Bedeutung trifft, muss auch aus einemhervorgehen."Weiter hinten imDossier untersucht Andreas Fanizadeh die Bocksgesänge vorwiegend, die sich von Angela Merkel bevormundet fühlen, allen voran, der in einem-Interview das Händewaschen verweigerte und sich auf seineberief. Ihm gegenüber steht, der mit Alexander Kluge ein Gespräch zur Krise veröffentlichte: "Bei nur 6.000 Coronatoten in Deutschland und geschlossenem Bühnenbetrieb kann einer wie Castorfwerden. Und sich fragen, ob Männer wie Trump oder Putin nicht doch die bessere Politik repräsentieren. Der. Von Schirach interpretiert die Kanzlerin entgegengesetzt. Er schätzt an ihr, dass 'sie als ehemalige Bürgerin der DDR weiß, was diese staatlichen Beschränkungen bedeuten'. Und er sieht 'ihr Ringen um', hebt ihre Appelle an die Freiwilligkeit der BürgerInnen hervor."Außerdem im Dossier: Es sind vor allem sagt Karin Nordmeyer vom UN Women Nationales Komitee Deutschland im Gespräch mit Patricia Hecht: "In Italien sind derzeit 66 Prozent der Infizierten im Gesundheitsbereich Frauen, in Spanien 72 Prozent." Die kleine Ungerechtigkeit, dass fastan Covid-19 sterben wie Frauen (mehr hier ) ist in dem Gespräch keine Erwähnung wert.Darauf weist immerhin der UN-Generalsekretärin derhin. Das Coronavirus stellt zwar ein größeres Gesundheitsrisiko für Männer dar, Frauen leiden allerdings bereits unter denund Quarantänen, schreibt er: "Diese Einschränkungen sind unerlässlich - aber sie erhöhen das Risiko von, die mit misshandelnden Partnern gefangen sind. In den letzten Wochen nahm häusliche Gewalt alarmierend zu. Die größte Hilfsorganisation in Großbritannien berichtete von einem Anstieg der Anrufe. Gleichzeitig sind Hilfsdienste für gefährdete Frauen mit Kürzungen und Schließungen konfrontiert."