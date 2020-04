, der Cheflektor des Suhrkamp Verlags, ist gestorben und mit ihm ein Stück Suhrkamp-Kultur: Denn in ihm konzentrierte sich "die Suhrkamp-Geschichte gleich", schreibt Gerrit Bartels imund- das sind nur einige der großen Literaten, deren Texte über Fellingers Tisch gingen, schreibt Cornelia Geißler in der: Neben der Fachkenntnis, war für Fellingers Arbeit auch viel "" vonnöten. Hier Fellingers Beiträge zumschreibt der Schriftsteller einen sehr persönlichen Nachruf auf Fellinger: Noch vor wenigen Tagen hatte er von ihm eine Seite über Thomas Bernhard erhalten, dessen Werk er pflegte. Diese letzten Sätze waren "merklich ein Vermächtnis, als hätte er eine Summe auch über sein und unser Leben geschrieben. Es sind Sätze über Bernhard, in denen die Äquilibristik zwischen wohlfeilem Apologetentum und kritischer Geschmacksdistanz gewahrt bleibt. Ich kenne niemanden, der je so über Bernhard geschrieben hätte. Als reichte Fellinger Bernhard die Hand. Verfasst von seinem Lektor, dem Literaturdiener Raimund Fellinger, dem getreuen Eckart, dem, seiner Autorinnen und Autoren, denen er absoluten Vorrang einräumte.." In derwiederum erinnert sich der Schriftsteller an einen Lektor, der sich ganz in den Dienst der Autoren und der Sache der Literatur stellte: "Niemand kann ein guter Lektor sein, der im Innersten nicht auchist. Immer wieder verblüffte mich die Genauigkeit seiner Lektüre, das Gespür für dieeines Textes. ... Was er sich abverlangte war nichts weniger als absolute Geistesgegenwart in jedem Augenblick seines Tuns, und."In der rät Arno Widmann zur Lektüre vonLanny-Budd-Reihe. Denn diese zeige, "dass auch einem so sehr an der Veränderung der Wirklichkeit arbeitenden Autor wie Upton Sinclair, wenn er denn ein wirklicher Autor ist, die Wirklichkeit viel zu wichtig ist, um sie durch einezu ersetzen. ... Budd ist ein Held, der mit den furchterregendsten Abenteuern fertig wird. Aber der Held tötet nicht. Der Held kommt, und die Drachen morden weiter. Der Held ist nicht ein Held, weil er Schluss macht mit Elend und Gewalt. Er bringt nicht den Frieden. Der Held ist ein Held,, weil er in der Lage ist, sich durch alle Vernichtungen hindurch zu erhalten."Weitere Artikel: Für die wirft Marion Löhndorf einen Blick auf die Karriere des Thriller-Autors bringt die elfte Lieferung seines kollektiv geführten Corona-Tagebuchs. In der unterhält sich Shirin Sojitrawalla mit der Schriftstellerinüber die aktuelle Lage und über die Einschränkung der, die für sie aber derzeit kein Thema sind, "weil ich überhaupt nicht den Eindruck habe, dass da in Deutschland oder in Österreich etwas schiefgeht., das sehen wir: inzum Beispiel." Der Seuchenroman der Stunde ist für sie übrigens "Das Glück der anderen" vonBesprochen werden unter anderem"Palast der Miserablen" ( Zeit ),"Die Hosen der Toten" ( taz ),"Zerstörung" ( SZ ),"Der siebte Sinn ist der Schlaf" ( NZZ ) und"Almosen fürs Vergessen" ().