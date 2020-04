Wir sind so frei: "Unorthodox" (Bild: Netflix)

In der ärgert sich Alan Posener sehr über-Vierteiler "Unorthodox", der sehr lose auf Deborah Feldmans Memoiren basiert, diese dabei aber zum eigenen Schaden dramaturgisch erheblich zuspitze: "Aus einer Serie, die den tragischen Konflikt zwischen Tradition und Emanzipation thematisieren müsste, wird einund solche, die es gerne wären. Jahaa, wir sind so frei! Vor allem so vorurteilsfrei! Nur in Berlin ist eine Jüdin frei von den Zwängen ihres Glaubens und den Nachstellungen jener Finsterlinge mit den Schläfenlocken, Bärten und Gebetsmänteln, die offenbar ganze Stadtteile New Yorks beherrschen! ... Dass dieser Schutz und diese Freiheit sehr relativ sind; dass sich orthodoxe Juden - jedenfalls bis vor Kurzem - sehr wohl in New York City,frei und ohne Furcht bewegen können: Das wird in 'Unorthodox' nicht thematisiert."Auf spricht der Filmemacherüber seinen (ursprünglich fürs Kino vorgesehenen, jetzt on demand ausgewerteten ) Film "Kopfplatzen", in demeinenspielt, der an seiner Neigung zu zerbrechen droht. Auf die Darstellung des Pädophilen als schmierig-hässlichen Außenseiter hat der Regisseur bewusst verzichtet. Ihn interessierten die Fragen: "Wie sieht das Leben solch eines Menschen aus? Und einige stellen sich die Frage: Wie lebenswert ist ein Leben, in dem du nie Sex haben darfst?" Mit dieser Idee habe er "echteingerannt, obwohl in unserer Branche ja kaum eine öffentliche Rede vergeht, in der nicht gesagt würde, der deutsche Film müssewerden. Da hieß es nicht selten: 'Tolles Drehbuch, aber.'"Weitere Artikel: Für die spricht Hanns-Georg Rodek mit dem Filmemacher, der in seinem Film "Die Hamburger Krankheit" Ende der 70er die Folgen einerdargestellt hat. Andrea Diener referiert aufeine Studie dazu, wiegegenüber denindas Ruder an sich gerissen haben.Besprochen werdenderzeit auf Netflix gezeigte Actionkomödie "The Servant" ( Perlentaucher ),derzeit aufabrufbarer Klassiker "The Servant" von 1963 ( Perlentaucher ), die-Reality-Serie "Tiger King", die in den Sozialen Medien gerade sehr gefeiert wird ( NZZ Presse ), die dritte Staffel der-Serie "Westworld" ( NZZ ),auf DVD veröffentlichte Actionfilmreihe "Attraction" ( Berliner Zeitung ), die-Serie "Tales from the Loop" (fiktive Memoiren, die der Serie zugrunde liegen, bespricht der), die dritte Staffel der-Serie "Haus des Geldes" ( Welt ) und die-Serie "The Unicorn" ( FAZ ).