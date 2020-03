Das Cover des neuen New Yorker - des ersten Hefts in 95 Jahren, das komplett in Abwesenheit der Redaktion fertiggestellt wurde. Mehr Hintergrundartikel, auch zur Corona-Krise, ab heute Mittag in der Magazinrundschau des Perlentauchers!

Die ungarische Regierung reichte unter dem Vorwand der-Krise einen Gesetzentwurf ein, wonach die Regierungsarbeit künftig per Dekret erfolgen soll und das Parlament auf unbestimmte Zeit aufgehoben werden soll. Das Gesetz wird auf Ungarisch (in der wortwörtlichen Übersetzung) als "" bezeichnet. Kritiker sehen darin nicht nur de facto sondern auch de jure dasin Ungarn. So ruft der Philosophim ungarischen Magazindazu auf, das Gesetz nach der ersten Lesung zurückzuweisen, zur Verabschiedung wäre eineim Parlament nötig. Nach einer zweiten Lesung, die bereits durch die Regierung im Falle eines Scheiterns angekündigt wurde, würde allerdings eine Zweidrittel-Mehrheit des Parlaments genügen, über die die Regierungspartei verfügt. Das Gesetz sieht unter anderem vor, diemassiv einzuschränken. Kritische Berichterstattung könnte wegen "Behinderung der Krisenbewältigung" mitbestraft werden. Wenn die Abgeordneten der Aussetzung des Parlaments zustimmen, "können die ungarische Staatsbürger denken, dass esist", warnt Tamas. "Inmitten der Krise die verfassungsrechtliche Ordnung zu zerschlagen: das ruft nach Shakespeare'schen Adjektiven!" Tamas hofft, dass die ungarische Politik noch zu Vernunft kommt: "Die bisherige Verfassung ist aufgrund zahlreicher Mängel und Fehler nicht wirklich populär, auch vor 2010 war sie es nicht. Es ist wie in der. Sind wir bereit etwas Unvollkommenes zu verteidigen, um das Schlimmste, die wahre Katastrophe verhindern? Gibt es noch einige wahre Menschen in Sodom?" Auf nimmt Ulrich Krökel die Lage ingenauer in den Blick.Auch sieht indie Gefahr, dass sich Regierungen in der Krise, die sie nach der Krise nicht mehr werden aufgeben wollen. Schon die Reisebeschränkungen in Europa hält sie für kontraproduktiv und aktionistisch. "Keine dieser harten, dramatischen Maßnahmen hat dasgestoppt. Die Epidemie hatte bereits einige Wochen zuvor begonnen, sich auszubreiten und breitet sich immer noch aus. Aber trotz des Chaos - vielleicht sogar- ist das hartes Durchgreifen an den Grenzen immens populär. Der Staat unternimmt etwas. Und das könnte ein Vorbote dessen sein, was noch kommen wird."Springer-Chef formuliert einige Einwände zu den zuzu hörenden Diskursen: "Ich bin wütend, dass es ernst zu nehmende Menschen gibt, diein der Seuchenbekämpfung sehen... Aber Corona, sagen immer mehr und viel zu viele, haben sie doch irgendwie sehr gut gemanagt. Dass Journalisten, die die Wahrheit recherchieren wollen, des Landes verwiesen werden, wird verdrängt. Dass man dernicht trauen kann, wir eventuell kalt belogen werden, ebenfalls. Ist dieses Modell unsere Zukunft? Soll China zu unserem Vorbild werden, weil es die Corona-Krise so totalitär gemeistert hat?"Ähnlich sieht das in derder israelische Historiker : Wir müssten uns entscheiden zwischen "undder Bürger", zwischen "nationalistischer Isolation und". Vor allem sollten wir jenen nicht glauben, die behaupten, es gebedie Wahl zwischen: "Denn es ist eine falsche Wahl. Wir können und sollten sowohl Privatheit als auch Gesundheit genießen. Wir können unsere Gesundheit schützen und die Epidemie stoppen, indem wir den Bürgern nicht ein totalitäres Überwachungsregime aufzwingen, sondern sie ermächtigen. Einige der erfolgreichsten Anstrengungen, die Corona-Epidemie einzudämmen, wurden in den letzten Wochen von Südkorea, Taiwan und Singapur orchestriert. Diese Staaten setzten zwar auch auf einige Tracking-Apps, vor allem aber auf aufwendiges Testen, aufund auf die willige Kooperation einer."hat dagegen nicht das geringste Vertrauen in westliche Regierungen: Der, er sei mit seinem ausbeuterischen Verhaltenund anderen Pandemien, die in der Zukunft stattfinden würden. Auf der anderen Seite hättenin Europa unser Gesundheitssystem kaputt gespart und darauf gesetzt, dass haltund die Jungen überleben, behauptet die israelische Soziologin in der. Sie setzt zur Bekämpfung der Krise auf die "heroische Arbeit von Ärztinnen und Pflegern", danach aber müssten diegenommen werden: "Die Pandemie wirdanrichten, zu Arbeitslosigkeit, langsamerem oderführen und weltweite Auswirkungen haben. (Dabei könnten die asiatischen Wirtschaften noch als die stärkeren aus der Krise hervorgehen.) Banken, Konzerne und Finanzunternehmen werden zusammen mit dem Staat die Last der Überwindung dieser Krise tragen und künftig Partner in der Sorge um die kollektive Gesundheit sein müssen. Sie werden zur Forschung, zur Vorbereitung auf nationale Notstände und zur Schaffung von Arbeitsplätzen nach der Krise beitragen müssen, auch um den Preis."Auch der polnisch-britische Politikwissenschaftler kritisiert, dass die Gesundheitsversorgung im Westen privatisiert wurde, er legt aber großen Wert aufvon Staaten und Wirtschaft, wie er auf erklärt : "Es ist nichts Falsches daran, italienische oder belgische Hygienehandschuhe oder Schutzmasken herzustellen, anstatt in einer Krise um chinesische zu betteln. Die Erfindung und Herstellung modernster antiviraler und antibakterieller Arzneimittel erfordert jedoch sowohl ein globales als auch ein regionales Mitwirken.fördert keine Innovation und Krisenprävention. ... All dies bedeutet, dass derwird, und eben nicht, dass die Nationalstaaten zu ihrem früheren Ruhm zurückkehren würden. Das sind nicht nur schlechte Nachrichten für Nationalisten, sondern auch für, die den Nationalstaat als den einzigen lebensfähigen Anbieter öffentlicher Güter betrachten."Moralphilosphisch ist es ein Skandal, dass in Italien" werden, während in deutschen Krankenhäusern nochsind. Deutsche Krankenhäuser müssten alsoaufnehmen, schreibt der Philosophin der: "Aber wir sind nun mal national organisiert und deutsche Kassenpatienten haben vielleicht vorrangig Anspruch auf deutsche Betten. Zudem ist einweder durchsetzbar noch durchhaltbar, wie die Flüchtlingskrise gezeigt hat. Es führt also kein Weg an einem Kompromiss vorbei, der aber internationaler gedacht sein muss als es unser jetziges Denken ist. Daher sollten wir gegebenenfalls nicht völlig an die Grenzen gehen und eine gewisse Anzahl an Betten oder Maschinen als Notfallreserve zurückhalten."Boris Johnson wurde heftig dafür kritisiert, dass er zu Beginn der Corona-Krise aufdurch die Ansteckung möglichst vieler Menschen mit dem Virus setzte. Aber darüber sollte man nochmal nachdenken, schlägt der Ökonomin dervor. Denn sobald die Regierungen die Restriktionen lockern, würden die Ansteckungszahlen eh wieder hochgehen. Eichenberger plädiert für eine "" der Infizierungen: "Es ist klar, dass gelenkte Immunisierungen auf freiwilliger Basis und untersowie mit gut organisierter Quarantäne erfolgen müssen. Gelenkte Infektionen sind für die Betroffenen und die Gesellschaft mit weniger Risiken verbunden als die ungeplanten Infektionen unter der Verzögerungsstrategie."Die großensind gerade dabei, in großem Stilüber Corona und seine Bekämpfung aus dem Netz zu entfernen. Und dann geben sie auchfür die Suche nach Test- und Impfstoffen aus. In derist Bernd Graff entsetzt : Die übernehmen öffentliche Aufgaben. "Das ist nicht nur eine gute Nachricht: Unternehmen sind nie demokratisch legitimiert, sie unterliegen keinerlei Kontrolle außer der durch ihre Aufsichtsratsgremien. Philanthropie und Gemeinwohl fördern börsennotierte Konzerne gern, solange esnützt."