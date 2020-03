Schade, dass über so etwas die Feuilletons nie berichten würden: Am letzten Wochenende fand unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung ein riesiger virtueller Hackathon statt unter dem Namen #WirvsVirus: 27.000 Freiwillige stellten fast 1.500 Projekte auf die Beine, um die gesellschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus abzufedern. Mit dabei waren Programmierer und Grafikdesigner, aber auch Pädagogen, Historiker oder Psychologen. Dabei ging es um Fragen wie: "Wie lässt sich das Abstandhalten im Alltag -'Social Distancing' - in den nächsten Wochen besser realisieren? Wie können Menschen aus der Risikogruppe beim Einkaufen unterstützt werden? Und wie können die bundesweiten Kapazitäten an Krankenhausbetten auf einer Plattform gebündelt werden?", schreibt Helena Ott auf den Digitalseiten der SZ. "Die Programmierer tüftelten gemeinsam an Codes, Grafiker entwarfen Logos. Andere Freiwillige kümmerten sich um die ersten Inhalte und Social-Media-Posts. Das Team 'Ernte retten' nahm sich zum Beispiel das Problem vor, dass im Frühjahr 300.000 Saisonarbeitskräfte auf den Feldern fehlen könnten. Gemeinsam setzten sie bis Sonntag eine Website auf, die verschiedene existierende Angebote bündelt, bei denen Erntehelfer und Landwirte zusammenkommen sollen." Auch Perlentaucher-Mitbegründer Adam Cwientzek arbeitete an einem der Projekte mit und half zusammen mit 126 Mitstreitern, ein virtuelles Klassenzimmer auf die Beine zu stellen. Alle Abschlussvideos findet man hier.



Hier das Video, mit weiterführenden Links, zum virtuellen Klassenzimmer:







Im Interview mit der Berliner Zeitung kritisiert der Soziologe Sighard Neckel den Rückzug des Staates aus elementaren Aufgaben wie medizinischer Versorgung der Bevölkerung. Die Folgen würden sich ja jetzt zeigen, mit viel zu wenig medizinischem Personal und Krankenhausbetten. Er fordert daher "eine Art Infrastruktursozialismus, der nicht nur die elementaren Funktionen als hochwertige öffentliche Güter betreibt. Ja, wir brauchen eine Umwertung der ökonomischen Werte. Die Nützlichkeit und Unverzichtbarkeit gesellschaftlicher Leistungen muss in der Staffelung von Erträgen vorrangig sein. Wir können ziemlich sicher auf etliche Consultants und Derivatehändler verzichten, aber auf keine einzige Pflegekraft im Krankenhaus." Und was ist mit Soziologen? Oder Journalisten?



In der NZZ denkt der 71-jährige Hans Ulrich Gumbrecht über das neue Vertrauen in den Staat nach. Und über die Solidarität, die jüngere mit älteren Menschen derzeit üben, wenn sie Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen akzeptieren, die vor allem die Älteren schützen sollen, aber einen hohen wirtschaftlichen Preis haben könnten: "Und hier stellt sich den (in einem moralisch positiven Sinn) populistischen Notstands-Regierungen eine - skandalös wirkende und gewiss schmerzhafte - Frage, deren Beantwortung sie schleunigst ins Visier nehmen müssen. Wird durch den Entschluss, alle Zeitgenossen mittels drakonisch durchgesetzter sozialer Distanz gleich und maximal gegen eine Todesgefahr zu schützen, das Überleben der Menschheit oder mindestens doch die Zukunft der jüngeren Generationen aufs Spiel gesetzt?"





Die Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann ( "Das Schweigen der Mitte") konstatiert ebenfalls in der NZZ: "Inzwischen scheint sich endlich die Einsicht durchgesetzt zu haben, dass unsere Freiheiten und unser Lebensstil, den anspruchsvollsten, den wir je hatten, nur zu halten sind, wenn wir in außergewöhnlichen Situationen zum Schutz der Gesundheit und des Gemeinwohls bereit sind, temporär auf die Ausübung dieser verfassten Freiheitsrechte zu verzichten."



Außerdem: In der FR schreibt Arno Widmann eine kleine Kulturgeschichte der Seuchen.