Die Schriftstellerin wirft in einem online nachgereichten Beitrag für dieeinen Blick aus dem Fenster ihresin der: "Es kommt mir vor, als würden wir in einem Märchen leben, als seien wir die Opfer eines Fluchs. Eine- oder ein freundlicher Magier, wer weiß? - hat die Welt zum Stillstand gebracht. Die. Der Wahnsinn, dem wir alle verfallen waren, wurde endlich unterbrochen. Plötzlich wurden wir zum Hausarrest gezwungen, in dieser Welt, die auf Konsum, Produktion, Mobilität und Hypersozialität basiert. Wir sind gezwungen, uns inzu üben."Paul Jandl staunt in der, wie rasant die Literatur auf diereagiert: Von Krisentagebüchern bis klugen Reflexionen (etwain der unser Resümee ) ist alles in rauen Mengen zu haben. "Keine Frage: Literatur entsteht auch während besserer Zeiten in Arbeitssituationen, die der Quarantäne ähnlich sind. Sie kommt aus einem freiwilligen Rückzug, der denkann für das, was draußen in der Welt vorgeht. Was die Literatur allerdings aus der unfreiwilligen Distanz machen kann, aus einer verschärften, wird sich erst allmählich zeigen. Was man jetzt hört, ist ein Signal der Verunsicherung. Ein Rufen im digitalen Wald."Weiteres: Die Schriftstellerin erinnert in deranCholera-Quarantäne im Jahr 1830 und macht uns Mut: Die Monate in der Isolation waren die "vielleichtseines Lebens, die unter dem Namen 'Boldinoer Herbst' sprichwörtlich für einen kreativen Aufschwung stehen." Die Schriftstellerin rät in einem-Essay dazu, sich in der Isolation mitvor der Nachrichtenlage zu wappnen.Außerdem: In unserem Online-Buchhandelhaben die Perlentaucher gemeinsam einen handverlesenen Büchertisch vonzusammengestellt, mit der sich die momentane Auszeit des kulturellen Lebenslässt.Besprochen werden unter anderemGedichtband "Nimbus" ( Tagesspiegel ),"Betrachtungen zur Schwulenfrage" ( Freitag ),"Der Lichthof" ( FR ),"Guten Morgen, Du Schöner" ( Freitag ), der Briefwechsel zwischenund seinen Söhnen Bruno und Heiner ( SZ ) und"Yankee Land. Eine Reise durch Amerika 1924" ().