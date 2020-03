"Eine "Hysterie des Überlebens" bei den Europäern diagnostiziert der Philosophin der. Die Menschen seien in Panik, weil sie im Kapitalismus verlernt hätten, mitzu leben und die Digitalisierung sie in den letzten Jahren zudem von der Wirklichkeit abgeschottet hätte. Sollten wir überleben, werden wir wahrscheinlich im Überwachungskapitalismuslanden, fürchtet er: "Man könnte sagen, in Asien werden Epidemien nicht nur durch Virologen oder Epidemiologen, sondern vor allem durch Informatiker undbekämpft. Ein Paradigmenwechsel, der in Europa noch nicht wahrgenommen wird. Big Data rettet Menschenleben, würden die Apologeten der digitalen Überwachung ausrufen. In Asien existiertgegen die digitale Überwachung. Vom Datenschutz redet man kaum noch, selbst in liberalen Staaten wie Japan und Korea. Niemand lehnt sich auf gegen die Datensammelwut der Behörden." Byung-Chul Han schlägt eine Neudefinition desvor: " Souverän ist, wer über Daten verfügt." In derspricht auch der Koreanistüber den koreanischen Eindämmungserfolg.In Zeiten vondenken die Menschen nur noch, nicht mehr an andere. Und an denhaben sich die verängstigten Massen schon so gewöhnt, dass sie ihn alsempfinden: Das hattevor fünf Tagen in der behauptet . Heute fragt der Philosophden italienischen Kollegen in der, ob er sie noch alle beisammen hat: "Ausgehverbote und polizeilich überwachte Quarantäne-Maßnahmen sind ja nicht deshalb nötig, weil sich die Leute furchtsam in ihren Höhlen verkriechen. Sie sind nötig, weil noch die vernünftigsten Appelle an die, alle nicht aufs nackte, sondern aufszielenden Appelle zugunsten freiwilliger Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse verletzlicher Altersgruppen und zutiefst sozialer, aber extrem belasteter Institutionen staatlicher Fürsorge einfachwerden. Die als Abwehr solcher Haltungen begründete Ausnahmesituation mit dem Zustand einer - mehr oder weniger heimlich - herrschenden Diktatur zu vergleichen, ist."An die Adresse jener, die vor Einschränkungen der Freiheit wegen derwarnen, schreibt der Soziologe(Autor des viel diskutierten Buchs "Das Integrationsparadox" ) in der: "Freiheit ist nur Freiheit, wenn das Individuumhat. Das ist hier nicht der Fall. Um der Pandemie etwas entgegenzusetzen, müssen sich zumindest zeitweiseentscheiden. Das schafft man nur mit klaren Regeln, auch mit Verboten und zugleich mit Überzeugungsarbeit und Aufklärung. Denn eines ist klar: Wenn es zu einer Katastrophe kommt, weil man nicht zu drastischen Maßnahmen gegriffen hat, dann hat das extreme Auswirkungen auf dieund der Freiheit, denn dann werden notorische Sicherheitsfanatiker und Populisten gewinnen."Auf die Frage Stefan Reineckes in der, ob nicht"leichthändig und fast widerstandslos" außer Kraft gesetzt worden seien, antwortet auch der Soziologe: "Bedenklich ist eine Einschränkung von Grundrechten immer. Als kurzfristige Maßnahme ist sie in diesem Fall. Bedenklich wäre es, wenn das politische Risikomanagement suggerieren würde, Maßnahmen seien alternativlos, weil von der Wissenschaft vorgegeben. Es gibt natürlich wissenschaftliche Argumente der Virologen, aber es handelt sich immer, die kontingent sind. Das macht ja das Politische aus."Nach Bayern hat jetzt auch der rotgrüne Senat ineine Art Ausgangssperre beschlossen. Nur heißt sie nicht so und ist auch sonst etwas unklar: Die Berliner sollen sich "oder gewöhnlichen Unterkunft" aufhalten, dürfen aber raus. Doch müssen sie der Polizei einen Grund dafür nennen können:ist okay, solange man es allein oder mit nur einer anderen Person tut, meldet die. Der spricht nicht von Ausgangssperre, sondern von "strikten".: In der breitet der Soziologeein Weltuntergangsszenario aus, als würden wir noch in Zeiten der Pest leben. Da magnicht zurückstehen und malt einen "" an die Wand, also das Massensterben(-lassen). Der Medienwissenschaftlerdagegen bittet um Besonnenheit, "als Mitte zwischen Panik und Leichtsinn".