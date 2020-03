John Singer Sargent, Detail: Study of a Seated Male Nude above a Roundel for the Rotunda of the Museum of Fine Arts, Boston, 1916-1921. Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Ausschnitt aus Franz Gertsch, Das große Gras, 1999/2001, Holzschnitt, © Franz Gertsch

Ausgerechnet in einer-Ausstellung in Boston findet sich Susanne Klingenstein plötzlich mitten in einem "" wieder. John Singer Sargent hatte die Nase voll von den Reichen, deren Porträts er so lichtvoll malen konnte, als er 1916 in einem Hotel in Boston den 26-jährigen afroamerikanischen Fahrstuhlführerentdeckte, erzählt sie in der. Seine Porträts von Keller kann man jetzt im Isabella Stewart Gardner Museum bewundern. Zwischen den Porträts durften junge Afroamerikaner die Beziehung der beiden deuten: Das ganze ist Teil einer "woken" Neuausrichtung des Museums. Die, die sich dabei äußert, hat die Kritikerin erschreckt: "In der Ausstellung werden Sargents Studien von Zitaten dieser Art flankiert: ... Sargent 'verstümmelt die Identität eines jungen, schönen Schwarzen Mannes und verwandelt ihn zur Unterhaltung des Publikums.seine Muse; er war McKellers Master, eine Beziehung, die an die Sklaverei erinnert.' Die Ausstellung endet in einer Sackgasse, in der weiße Papierscheiben Besucher einladen, dieund Versklavung zu artikulieren und an die Wand zu heften." Den Katalog zur Ausstellung fand Klingenstein dagegen "klug und subtil".Diehat dem Künstler und Holzschneiderzum 90. Geburtstag ein ganzes Dossier gewidmet. Philip Meier stellt Gertschs Mäzenvor, der dem Künstler in Burgdorf ein Museum gebaut hat. Maria Becker besucht eine Ausstellung ebendort. Angelika Affentranger-Kirchrath besucht Gertsch in seinem. Florian Illies meditiert überim Werk von Franz Gertsch. Anke Brack und Rene S. Spiegelberger sind zum Interview nach Burgdorf gereist. Und Roman Bucheli erzählt am Beispiel von Gertschs "Das große Gras", wie man hierkann: "Franz Gertsch hätte die Gräser einfach auf ein Blatt malen können. Und wir zweifeln nicht daran, dass auch dies ein hinreißendes Bild geworden wäre. Er ging aber einen seltsamen Umweg. Um, das Flüchtigste auf das Bild zu bannen, ohne die Anmut seiner Flüchtigkeit zu zerstören, schnitt er die Gräser. So geht aus dem schweren Holzblock das Schwerelose hervor, das im Grunde nichts anderes ist als ein Spiel von Licht und Schatten. Denn wir sehen ja nicht nur die Gräser. Wir, der sie unmerklich bewegt, und die Sonne, die sie heraushebt oder in Schatten taucht. Oder ist es der Mond, der hier sein kaltes Licht ausgießt?"Weitere Artikel: Philip Meier berichtet in der NZZ über die New YorkerKunstmesse. Und"Justitia" wurde endlich an die jüdischen Erben meldet Ingeborg Ruthe in derBesprochen werden außerdem die Ausstellung zu "" im Museum Berggruen Berliner Zeitung ), eine Retrospektive vonim Mumok Standard ) und die Schau "" im Daimler Contemporary taz ).