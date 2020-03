Schwerpunkt Idlib und Flüchtlinge

In zwei Sätzen fasst -Korrespondent Christoph Reuter die auf vielen Seitenim Kontext vonund der Öffnung derzusammen: "Als Erdogan vor Tagen die Grenzen für Tausende Flüchtlinge öffnete, wurdenrasch groß. Viel größer als angesichts desin Idlib zuvor."Entweder greift Europa jetzt in denein oder es tut nichts und bleibt Opfer der Mächte - Syrien, Iran, Türkei, Russland - die den Krieg dort forcieren und die Menschen in die Flucht treiben, meint in derStefan Kornelius, derplädiert: "Russland und die Türkei sind wirtschaftlich abhängig und verletzlich. Dieser Hebel muss nun angesetzt werden, um Wladimir Putin zur Einsicht und Recep Tayyip Erdoğan zur Vernunft zu zwingen. Einsicht bedeutet: Nur wenn Russland eine neue syrische Ordnung schafft, wenn Baschar al-Assad vom Diktatoren-Schemel gestoßen wird und das Gemetzel ein Ende findet, dann wird der Exodus aus Syrien gestoppt sein. Diezwingen Europa geradezu, den ökonomischen, aber auch rechtlichen Bann auf dieauszuweiten. Dokumente für ein Kriegsverbrechertribunal sind längst gesammelt."Aufkann Lenz Jacobsen ganz gut verstehen , dass die Griechen ihrehalten wollen: "Seit Jahren droht Erdoğan mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens von 2016, nun hat er es getan. Die EU hatte vier Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Vier Jahre, eine gemeinsame Antwort zu finden. Es ist ihr nicht gelungen. Nicht etwa, weil die Europäer sich nicht bemüht hätten, davon zeugen etliche Debatten, Sondersitzungen und Vorschläge. Sondern, weil die europäischen Staatendavon haben, wie sie mit Fremden umgehen wollen, ethisch und praktisch. Das ist der Grund für die verschenkten vergangenen vier Jahre. Das ist es, was die EU jetztdroht."Ebenfalls auf beschreibt Andrea Backhaus zwar sehr genau das, aber sie will den Westen nicht aus der Verantwortung entlassen: "Die deutschen und europäischen Staatschefs hat das Leid der Syrerinnen und Syrer in den vergangenen Wochen, wie überhaupt in den neun Jahren Krieg. Sie sprechen davon, 'Fluchtursachen' zu bekämpfen, und äußern ihr Bedauern über die 'inakzeptablen' Zustände. Doch sie haben in den vielen Kriegsjahrenentwickelt, um Assad und Putin Einhalt zu gebieten - wie etwa gezielte Sanktionen und die Verfolgung der vielen Kriegsverbrechen, die deren Schergen begangenen haben und noch immer begehen. Noch haben sie es geschafft, einen, eine Schutzzone oder wenigstens einedurchzusetzen, die das nahezu pausenlose Bombardement hätte stoppen und viele Menschenleben hätte retten können."Besonders im Hinblick auffordert der CDU-Politiker (und Kandidaten-Kandidat)in dereine engere deutsch-französische und europäische Zusammenarbeit: "Europa kann im Wettbewerb mit Chinabestehen: als politische Gemeinschaft, in der alle füreinander einstehen, als ökonomischer und technologischer Raum, der willens ist, sich in der digitalen Ära zu behaupten. Daher kann die Antwort bei 5G und schon jetzt mit Blick auf 6G nur lauten: Wir machen es europäisch, aber, um dann andere mitzuziehen."Seit Dezember vergangenen Jahres gibt es in der EU-Kommission mit der Kroatineine Vizepräsidentin für Demokratie und Demografie. Mit der Ernennung wird zwar auf ein echtes Problem reagiert - die Abwanderung junger und gut ausgebildeter Arbeitskräfte aus Südosteuropa Richtung Westen - aber Šuica scheint darüber nicht viel zu wissen, bedauert in. "In einem kürzlich erschienenen Artikel macht der Journalist und Balkanexperte Tim Judah auf einige beunruhigende demografische Prognosen aufmerksam. Bis 2050 wirdEinwohnern ein armes Land voll alter Menschen sein, die von niemandem unterstützt werden, sagt er voraus. Wenn es ein Trost ist: Kroatien steht mit diesem Problem nicht allein. Heute kommen über 20 Millionen oder etwa vier Prozent der EU-Einwohner aus einem anderen Mitgliedstaat, und dieser Prozentsatz wächst weiter. In den nächsten Jahrzehnten wirdseiner Bevölkerung verlieren, gefolgt vonund. Von den Ländern außerhalb der EU werden sowohlundals auchetwa ein Drittel und18 Prozent verlieren."