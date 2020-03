klagen gern vor Gericht, um Kritiker zum Schweigen, schreibtin einem Zeitungsverbund ( hier im) und schildert die Auseinandersetzung, in die sie von dergezwungen wurde: "Jetzt hat das Oberlandesgericht in Frankfurt in zweiter Instanz ein Urteil gefällt und mir zugestanden, dass ich den AMJ sehr wohl als 'islamische Sekte' beurteilen darf, 'die den Islam wortwörtlich umgesetzt sehen will', sich 'inhaltlich nicht mit dem Koran - insbesondere den Gewaltstellen im Koran - auseinandersetzt' und aus der man nicht ohne Weiteres 'ein- und austreten' könne. Auch sei die Meinung legitim, diese islamische Gemeinde sei ''. Meine Meinung muss ja niemand teilen, aber eine Meinungsäußerung vom Gericht verbieten zu lassen zeigt, wie wenig diese 'Reformmuslime' von einem freien Diskurs halten, den sie nicht dominieren."Besorgt muss der Rechtsprofessorin einem ganzseitigen Artikel für die Gegenwartsseite derfeststellen, "dassaus immer mehr Bereichen ausgeschlossen werden. Das gilt insbesondere für die Gesichtsverhüllung, in zunehmendem Maße aber auch für das muslimische Kopftuch. Dadurch angestoßen schrumpft der Raum für die Präsentation religiöser Symbole erheblich. Dieergreift immer mehr Bereiche von Staat und Gesellschaft."Die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfasssungsgerichts zurist "im Kern tief unchristlich", schreibt Gustav Seibt in der, weil sie ganz auf diedes Sterbenden setzt. "Suizidhilfe darf keine passiv entgegenzunehmende Sterbehilfe werden, sie muss die Bedingungen von Autonomie voraussetzen. ... Die Palliativmediziner, die sich nun so lautstark über das Urteil beklagen, haben von ihm eine entscheidende Aufgabe zugewiesen bekommen: Sie sollten durch ihr barmherziges Handeln jene, die ihre Inanspruchnahme im besten Fall überflüssig macht. Es geht dem Gericht beim Recht auf Selbsttötung also um die, sich das Leben zu nehmen. 'Hier ist', so schreibt es, 'bereits die individuelle Gewissheit identitätsstiftend, tatsächlich eigener Vorstellung entsprechend handeln zu können.' Und also, weil schon die Existenz eines Notausgangs das Leid erträglicher macht."