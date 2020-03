Florentina Holzingers "Étude for an Emergency. Composition for ten bodies and a car". Foto: Nicole Marianna Wytyczak / Kammerspiele

"Reine, weibliche Körperlichkeit" erlebte Anna Landefeld mitStück "Étude for an Emergency", für das die Wiener Choreografin an den Münchner Kammerspielen weibliche Bühnentode in Szene setzt. Die Kritikerin hat es umgehauen: "'Étude for an Emergency' ist in seiner brutalen Genauigkeit,undmanchmal an der Grenze des Aushaltbaren. In ihrer (zum Theatertreffen eingeladenen) Inszenierung 'Tanz' sezierte Holzinger den Ballettdrill, hier geht es nun um Weiblichkeit, Gewalt und Bühnentod. Die weibliche Leich' im Theater ist bislang zumeist eine schöne, abgeschlachtet vom Vater oder Liebhaber - oder sie schwindsüchtigt in Dachkammern vor sich hin oder ersäuft sich etwas emanzipierter vorher selbst, na klar, aus Liebeskummer im Fluss. Holzingers Frauen dagegen sterben grausam,." In derwagt Sabine Leucht nur, "einigermaßen fasziniert" zu sein.Ziemlich begeistert kommt -Kritikerin Judith von Sternburg ausbemerkenswert zurückhaltender Inszenierung von"Salome" an der Oper Frankfurt, bei der sie nicht nur das "spektakuläre, intensive, total hingebungsvolle" Rollendebüt der Kanadierinbeeindruckte, sondern auch der Kontrast von Sparsamkeit und Maßlosigkeit: "Das Maßlose in der Musik von Richard Strauss wird dabei von der Dirigentinim Verein mit dem Opern- und Museumsorchester in schlanke Figuren überführt, die den Klangrausch aber nicht verkleinern, sondern vergrößern, indem sie seine ausdifferenzierte Finesse jederzeit offenlegen., aber es sind fabelhaft komplexe Wellen. Dass Mallwitz dergegenüber der lärmenden Monströsität den Vorzug zu geben scheint, führt zu einer, ein ausgezeichneter Eindruck, den das Orchester mit einem weichen, makellosen, ausbalancierten Klang beglaubigt." Anerkennung auch von Jan Brachmann in der: "Kosky hat sich entschieden, allesund alles Illustrative, wo es nur geht, zu vermeiden. Das Ergebnis ist packend, erfrischend und anregend."Im Interview mit Petra Ahne spricht der Schauspielerin derüber sein Stück "(R)evolution" am Thalia, seine Jahre am Maxim Gorki und seine Vorstellungen von Theater: "Mit dem Begrifftue ich mich schwer, ich spreche lieber von Direktheit., Distanzierte, Kühle, das im Theater Anfang der 2000er-Jahre praktiziert wurde, finde ich langweilig und der Zeit unangemessen. Ich möchte mit den Zuschauern sprechen wie mit Menschen, mit denen man einfach zusammen in einem Raum ist."Besprochen werden weiter"Fidelio"-Inszenierung in London (die auch ein einzelner genialer Einfall nicht retten kann, wie SZ -Kritiker Reinnard Brembeck befindet),Inszenierung von Richard Strauss' "Arabella" in Zürich ( NZZ ),Inszenierung des "jedermann (stirbt)" nach Ferdinand Schmalz am Deutschen Theater ("Dieses Stück braucht weniger eine texttreu-weihevolle Aufführung, wie sie der georgische Regisseur Data Tavadze eingerichtet hat, dieses Stück bettelt um seine", schreibt Ulrich Seidler kategorisch in der FR taz ),"Le sacre du printemps" mit dem Hessischen Staatsballett in Darmstadt und Wiesbaden ( FR ), der "Zigeunerbaron" an der Wiener Volksoper ( Standard ) und"Passing - It's so easy" an den Mücnhner Kammerspielen ().