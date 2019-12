wird auch über die Feiertage von den Gewerkschaften und dem großen Streik, vor allem im Nahverkehr und bei der Bahn, in Lähmung gehalten. Bernard-Henri Lévy fragt sich in, was in die Gewerkschaften gefahren ist: "Soll es eine Rache an den Gilets jaunes sein? Ist es ein '', das Motto von sterbenden Regimes, wo jeder nur versucht, das Beste für sich herauszuholen? Jedenfalls haben sie sich gegen eine Reform gewehrt, von der sie noch gar nicht wussten, was sie bringen würde. Statt eine bessere Zukunft für ihre Kinder auszuhandeln, sagten sie nur, dass sie diezwingen wollten. Sie verhalten sich wie jene 'letzten Menschen' aus Science-Fiction-Romanen, die zutiefst überzeugt sind, dass das Spiel vorbei ist und die kein Morgen mehr kennen."Der Glaube, das sich das Verhältnis zwischen dernach demwieder entspannen wird, ist eine Illusion, warnt Richard Herzinger in der, denn "Boris Johnson und seine rechtsnationalistischen undwerden die EU noch mehr als Feindbild undbenutzen, um von den ökonomischen und politischen Friktionen abzulenken, die Großbritanniens Gesellschaft nach Vollzug des Brexit auf die Zerreißprobe stellen werden - bis hin zu der Gefahr eines Auseinanderbrechens des Königreichs, das vor allem durch den erstarkenden schottischenzu einer realen Möglichkeit wird. Im Laufe der bevorstehenden komplizierten Verhandlungen über die Neuordnung der Handelsbeziehungen zwischen Brüssel und London bietet es sich für Johnson an, alle Schuld an eventuellen Rückschlägen und Zugeständnissen, die er den Europäern aus ökonomischen Zwängen heraus machen muss, dem vermeintlichender EU anzulasten." Und: Der Brexit wirdin der EU "Drohpotential in die Hand" geben, fürchtet Herzinger.Barbara Oertel porträtiert in derden Wehrdienstverweigerer, der von der russischen Polizei auf eine arktische Insel verschleppt wurde, um dort seinen Wehrdienst abzuleisten. Doch "in seinem Fall geht es wohl noch um etwas ganz anderes. Schaweddinow ist ein enger Mitarbeiter des regimekritischen Bloggers. Er ist Projektmanager bei dessen Antikorruptionsstiftung FBK, die seit Oktober vom russischen Justizministerium als ausländischer Agent gelistet ist. Und Schaweddinow präsentiert Nawalnys Kanal auf YouTube. Bei der Präsidentenwahl 2018 war er außerdem Pressesprecher im Wahlstab des Bloggers."Auf ruft der Politikwissenschaftlerzu einemauf, das-Programme für Junge und Alte, Reiche und Arme bietet und den europäischen öffentlichen Raum zurückerobert: "In einer Zeit, in der private digitale Plattformen aus den USA und China denmonopolisieren, müssen wir Europäer auch in eine eigene digitale Architektur dieses Raumes investieren, und zwar basierend auf europäischen Werten und Datenschutzstandards. Wenn wir sehen, wie der digitale Raum für politische Propaganda, gezielte Polarisierung, die Verbreitung von Lügen und für private Profitmaximierung missbraucht wird, scheint es mir geradezu unverantwortlich, dieunseres europäischen öffentlichen Raumes und damit einen Pfeiler unseres demokratischen Gemeinwesens an private außereuropäische Anbieter auszulagern. Konkret brauchen wir eine ordentlich finanzierte Initiative für einen europäischen öffentlichen Raum oder - neudeutsch - eine European Space Initiative. Statt Google, Facebook, WeChat und Netflix weiter zu stärken, können wir so die zukünftigen digitalen Herausforderer aus Europa unterstützen."In der stimmt die Historikerineinen zaghaftenan: "Da Nationen menschengemacht sind, bleiben sie keine feste Größe. Als sich die Deutschen 1871 vereinigten, dauerte es nicht lange, bis sich Preußen und Bayern auch als Deutsche fühlten. Warum sollte das in Europa nicht möglich sein? Ist dieser Prozess nicht schon längst im Gange? Nach einer Umfrage des Thinktanks 'European Council on Foreign Relations' hat die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger in Europa sowohl eine nationale als auch eine. Nur jeder vierten befragten Person war die nationale wichtiger. Bei Jüngeren ist das europäische Selbstverständnis noch viel größer. Ein Trost bleibt für alle Nostalgiker: Menschen sind in der Lage, multiple Identitäten in ihrem Herzen zu hegen."