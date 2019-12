Warum istausgerechnet gegenüber den Deutschen so, wundert sich der Historiker und Schriftsteller im-Interview mit Ursula Scheer: "Meinem Gefühl nach ist etwas verkehrt an dieser Beziehung.. Deutschland unterstützt Israel auf vielfältige Weise, und Israel geht nicht allzu hart mit Deutschland ins Gericht, etwa wenn sich dort wieder Antisemitismus zeigt. Umgekehrt kritisiert Deutschland Israel nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich denke nicht, dass Deutschland das Recht hätte, ein scharfer Kritiker Israels zu werden, aber diese Harmonie ist künstlich. Früher haben viele Israelis aus Prinzip keine deutschen Produkte gekauft. Heute gibt es, wo junge israelische Mädchen in Dirndl bedienen. Ich finde das seltsam, aber die Leute gehen hin, und vielleicht bin ich nur ein schlechtgelaunter alter Mann, der diese Normalität nicht akzeptiert, und wenn er durch Berlin geht, immerzu an den Holocaust denken muss. Aber die Sache ist nun einmal kompliziert und verdreht. Ich wünschte mir, wir wären so gnädig gegenüber den, wie wir es gegenüber den Deutschen sind."Warum lässt sich die Kanzlerin eigentlich so selten auf Marktplätzen sehen? Warum gehen Journalisten noch so selten raus? In der wünscht sich Klaus Ott mehr. Denn dass der Respekt vor Eliten schwindet, liege nicht nur am ungehobelten Pöbel: "Wer als Wissenschaftler Unis öffnet, sammelt für seine Professorenkarriere weniger Pluspunkte als jemand, der viel forscht, hochgeistig publiziert und unter seinesgleichen bleibt ... Das ist. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Medizin und Medien brauchen einen Sinneswandel, eine innere Reform. Das Rausgehen und Reden muss wichtiger werden als das Knüpfen von Seilschaften, um sich gegenseitig hochzuziehen und so Karriere zu machen., das ist überlebenswichtig für Demokratien."In der schreibt dagegen Bundestagspräsidentund setzt dort auf einen Patriotismus, den er nicht unbedingt national definiert, der aberherstellen soll als der Verfassungspatriotismus, aber auch Raum für eine europäische Identität lassen soll: "Wenn wir uns einem Gemeinwesen zugehörig fühlen, muss es etwas geben, was uns auf einer tieferen menschlichen Ebene miteinander verbindet: gemeinsame Erfahrungen, Mythen, auch Bedrohungen und Herausforderungen. Was eine, in der Vielfalt ein Gefühl des Miteinander entstehen lässt, hat mit Bindekräften wie Toleranz, Respekt, Vertrauen und Empathie zu tun. Und damit, Konflikte auszuhalten. Stattdessen erleben wir, dass sich ein gemeinsamer Erfahrungs- und Diskursraum auflöst und die Debatten zunehmend unversöhnlich geführt werden."