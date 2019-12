Szene aus "Hoffmanns Erzählungen". Foto: Bernd Uhlig





Hochaktuell findet Volker Hagedorn () die Inszenierung von"Hoffmanns Erzählungen" am Brüsseler Opernhaus la Monnaie durch den polnischen Regisseur: "Wo beginnt das, der Schwund der Seele, fragt er sich", und ist für Hagedorn, der in seinem Artikel auch die Aufbruchbereitschaft der Brüsseler Oper würdigt, damit ganz im 21. Jahrhundert: "Hoffmann, bei Offenbach ein tragisch versoffener Dichterheld, ... lebt ganz in jener Branchenblase, in derwerden, Frauen zumal. Um Frauen geht es in dieser Oper ja verschärft: um die Frau als solche, die Hoffmann in viererlei Gestalt entgegentritt, als Schauspielerin, Kunstwesen, Sängerin, Kurtisane, und die er immer wieder verliert, weil er sie - so erlebt man es bei Warlikowski - nur inwahrnimmt. Ein anderer Weinstein, über der Hose nur das Unterhemd, erpicht auf die quicke Realisierung seiner cineastischen Sehnsüchte."In der schreibt Helmut Mauró zum Tod des großen Tenors, der vor allem Bach und die Schubert-Lieder singen konnte wie kaum ein zweiter: mit einer Schlichtheit, deren Kunst man oft erst beim zweiten Hören bemerkt, weil "diese Stimme schon a priori alsvorhanden ist. Manchmal hat man den Eindruck, das Komponierte lenke lediglich einen für sich unaufhaltsam dahinfließenden Strom, in dem die Werke dann aber wie neu und veredelt auftauchen." (Weitere Nachrufe in der hier und hier in der FAZ Jürgen Kesting, in der Berliner Zeitung Arno Widmann, im Tagesspiegel Georg-Albrecht EckleHier, gerade noch passend, mit einer Arie aus Bachs "Weihnachtsoratorium":Weiteres: Im unterhält sich Nadine Winter mitüber ihr Spektakel "There is only one Peach with The Hole in the Middle" an die Volksbühne.Besprochen werden' Endzeitoper "Dies Irae" am Wiener Burgtheater ( SZ ),Oper "Eugen Onegin" in Klagenfurt ( Standard ), eine Choreografie des Duos, "In the land of small details", im Berliner Radialsystem ( Berliner Zeitung ) und die Filmdoku "" ( Welt ).