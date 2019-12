Diehaben dem Brexit ein zweites Mal zu einer massiven Mehrheit verholfen.scheint nach den Schätzungen fast so viele Sitze zu bekommen wie einst Maggie Thatcher - derist nur noch eine Frage von Wochen. Jeremy Corbyn will nicht mehr kandidieren, ob er als Labour-Parteichef zurücktritt, ist noch unklar. Im kommentiert Jonah Shepp: "Johnsons Wahlkampfslogan 'Get Brexit Done' scheint bei einer Wählerschaft angekommen zu sein, die es leid war, das Referendum von 2016, während, beim Brexit unklar zu bleiben und auf einen radikale Wirtschaftsumbau zu setzen, floppte. Wie es Umfragen vorausgesagt hatten, verbuchten die Tories große Gewinne inim nordenglischen Industriegebiet - genauso wie Donald Trump 2016 siegte, indem er die '' der Rust-Belt-Staaten niederriss, die die Demokraten für sicher hielten."Für diehat sich Joseph Hanimann einige internationale historischeangeschaut, die diezurhochschreiben, wie etwa"Procès de la Revolution", in dem der französische Anthropologe fragt, weshalb fast alle Revolutionen seit 200 Jahren scheitern: "Warum ist die Revolution, 'Tochter der Aufklärung', innerhalb kurzer Zeit durch Gewaltherrschaft immer wieder in Verfinsterung umgeschlagen? Der Autor fragt das vor dem Hintergrund seiner festen Überzeugung, dass auch in den gefestigten, wohlhabenden Demokratien Europas eine Revolution jederzeit wieder möglich sei, gerade heute, wo der Sozialstaat systematisch abgebaut und der Kapitalismus seiner 'Hybris der Maßlosigkeit' überlassen werde. Doch nicht nur der, sondern auch diesei nötig für den Ausbruch einer Revolution, schreibt Terray in Anlehnung an Lenin. Und genau so eine Situation zeichnet sich in seinen Augen heute ab."Viel Sympathie hat Thomas Steinfeld in derfür die italienische Bewegung der(Unsere Resümees ), die kurz davor stehen zu einerzu werden: "Wir liegen ohnehin, lautet die Botschaft dieser Wort-und-Bilderfindung, warum sollen wir Angst vor Einwanderern haben? Die Auftritte der Sardinen sind eine Form des selbstorganisierten politischen Protests, der sich aus dem Überdruss an Kampf- und Hassparolen speist, mit denen in Italien nun schon seit Jahren Politik gemacht wurde: Es ist ein Protest gegen die sachte, aber sicher untergehende Volksbewegung der Cinque Stelle, deren Leitgestalt Beppe Grillo den zunächst noch etablierten Parteien sein 'vaffanculo' (etwa: 'verpiss dich') entgegenschleuderte, vor allem aber gegen den Rechtspopulisten Matteo Salvini, der aus der öffentlichen Schmähung eine politische Haltung machte und dessen, den jüngsten, heftigen Wahlerfolgen nach zu urteilen, die gegenwärtigbildet."