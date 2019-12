Nach den Wahlen in Britannien, bei der Boris Johnson den Tories eine Mehrheit von achtzig Sitzen einbrachte, schäumt Jonathan Freedland imvor Wut überund seine Unterstützer, die den Tories diesen großen Wahlsieg ermöglichten: "Ein Ergebnis, das allebricht. Man muss sich das mal klarmachen: Sitze an eine Regierung zu verlieren, diebetreibt, die eine vierte Amtszeit will, was bisher noch nie gewährt wurde,, die innerlich so gespalten war, dass sie zwei frühere Schatzkanzler und einige ihrer bekanntesten Abgeordneten aus der Partei warf, geführt von einem Lügner und Betrüger. Eine halbwegs funktionierende Opposition hätte diese Tory-Partei vom Boden gefegt. Stattdessen wurde Labour von ihr zermalmt. Die Parteiführung verschwendete keine Zeit, um dem Brexit die Schuld zu geben. Der hat, keine Frage, unsere Politik erschüttert und es Labour schwer gemacht, die Wählerschaft zusammenzuhalten. Aber dies war: Tatsächlich haben sich die Wähler am meisten um das Gesundheitssystem gesorgt. Das Problem war, dass die Wähler Boris Johnson in bezug auf das NHS mehr trauten als Jeremy Corbyn. Sie haben richtig gelesen."Auch im Blog der bedankt sich Matt Seaton recht herzlich bei, der seit 1983 nichts unversucht gelassen habe, die Labour-Party über den linken Rand in den Abgrund zu schubsen, so dass selbst ein linkes Urgestein wie Neil Kinnock nichts mit ihm zu tun haben wollte, wie Seaton erinnert. Jetzt hat er das Land den Tories überlassen, die unter David Cameron, Theresa May und Boris Johnson dem Land eine radikalere Schocktherapie verodnete als esgewagte hatte: "In Britannien - was im Grunde bald England und Wales bedeuten könnte - steht nach dieser Wahl die Zukunft dessen auf dem Spiel, was aus ihm seit 1945gemacht hat: die Sozialdemokratie."Im bekennt sich Andrew Sullivan ganz unumwunden zu seiner Bewunderung für den: "He outflanked the far right on Brexit and shamelessly echoed the left on economic policy. This is Trumpism without Trump. A conservative future without an ineffective and polarizing nutjob at the heart of it."Stefan Kornelius betont in der, dass Boris Johnson seinen Triumph vor allem auch dem Taktieren von Jeremy Corbyn verdankt, der Labour wie einen marxistischen Kader führte. Er sieht aber darüber hinaus auch einen weiteren Wandel: "Noch nie waren so viele Wähler der bürgerlichen Rechten mit so vielenvereint. Diese Wählerverschiebung ist in einer Klassengesellschaft wie der britischen bemerkenswert und verleiht der Wahl ihre." In derbeoabchtet Gina Thomas, dass sich die Tories nur noch "" nennen und Benjamin Disraelis vereinigenden Konservatismus beschwören: Der 'One-Nation'-Konservatismus ist ein Schlagwort, das die Tories regelmäßig bemühen, wenn sie sich der Zuschreibung widersetzen wollen, dass sie nur den Reichen dienten."In der pocht Rudolf Balmer darauf, dass es bei dernicht um diegeht, sondern um die. Die Lokführer dürfen früher in Rente, weil sie sich in vielen Nacht- und Wochenendschichten abrackern: "Dass es den meisten Nachbarn in Spanien, Italien oder Deutschland im Rentnerleben noch schlechter ergeht, weil sie für eine oft viel kleinere Rente länger arbeiten müssen, kann kein Grund für die französischen Gewerkschaften sein, eine weitere Verschlechterung zu akzeptieren oder bei einem umfassenden Systemwechsel mitzumachen, der sich für fast alle Betroffenen - und namentlich die jüngeren Generationen - unweigerlich negativ auswirken würde. Die Angleichung an ein durchschnittlichder sozialen Sicherheit ist kein überzeugendes Argument."In einem weiteren sehr lesenswerten Text in der rekapituliert Caitlin L. Chandler die deutsche Debatte um Integration und Leitkultur, besucht aber lieber das Kiez Bingo im SO36, das Nachbarschaftsprogramm von Welcome United in der Kiez Kantine oder die Kunst- und Ausbildungsprogramme in der Schlesischen 27