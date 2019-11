, wo es am Wochenende wieder Hochwasser gab, ist eine Art schreibt Luca Mercalli in L: "In einem Jahrhundert ist der Meeresspiegel in Venedig allein durch den Klimawandel um etwa 15 Zentimeter gestiegen, zu denen wir weitere 20 weitere Zentimeter rechnen müssen, die sich durch die Absenkung der Stadt aus geologischen Gründen ergeben. Insgesamt ist das Meerals vor hundert Jahren, und so haben die Gezeiten, die über 110 Zentimeter steigen, dramatisch zugenommen: 82 Fälle im letzten Jahrzehnt, vor 1960 waren es weniger als zehn pro Jahrzehnt. Doch daswurde vor etwa zwanzig Jahren entworfen und sah trotz aller Studien an eine Erhöhung bis 2100 nur eine Erhöhung von 22 Zentimetervor. Es ist also nicht verwunderlich, dass im Wohnzimmer Wasser steht. Und in Zukunft wird es noch schlimmer, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden."Der georgische Journalist Sandro Gvindadze porträtiert in derden Milliardär, der in Georgien die Strippen zieht, bis hin zu der Besetzung von Regierungsposten, aber selbst kein Mandat hat: "Stellen Sie sich vor, dass sich Ihr Vermögen auf 5,7 Milliarden Dollar beläuft, was fast anderthalbmal so viel ist wie das Staatsbudget. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Russland reich geworden, und man nannte Sie in den 90er Jahren in Geschäftskreisen 'Schlange'. Und stellen Sie sich vor: 20 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Viele sind so bedürftig, dass sie bereit sind, ihre Stimme bei Wahlenzu verkaufen. Und jetzt denken Sie darüber nach, wie groß die Macht ist und wie viele Möglichkeiten Sie haben, diese Macht aufrechtzuerhalten?"