und vielleicht noch mehr -reporterinnen sind tollkühne Menschen, deren Arbeit oft nicht gewürdigt wird. In der porträtiert Karin A. Wenger die australisch-libanesische Reporterin, Autorin des Buchs "No Turning Back - Life, Loss, and Hope in Wartime Syria", die für ihre Reportagen heimlich nacheinreist: "Im Buch beschreibt Abouzeid eine Szene, die dem Leser wie ein Fresko an den Wänden des Gedächtnisses haften bleibt. Ein, Blutlachen am Boden, Schreie von Müttern, die ihre Söhne suchen, hallen durch die Gänge. Eine Krankenschwester schneidet das pinkfarbene, blutdurchtränkte T-Shirt eines kleinen Mädchens auf. In ihrem linken, mindestens zwei stecken im Nacken, sie hat einen Schnitt unten am Kopf. Ein Arzt näht die Haut am kleinen Schädel zu. Es gibt kein Narkosemittel, ihr Vater hält ihre Hand, die Schreie des Mädchens füllen den Raum."Alexander Nabert und Daniél Kretschmar haben für diemitgesprochen, Herausgeber der, bei der er schon einmal Chefredakteur war und die "Maierschen Säuberungen" einiger ehemaliger Stasi-IMs zu verantworten hatte. Nun wurde bekannt, dass der neue Eigner der Zeitung,, ebenfalls Stasi-IM war, auch wenn er beteuert, niemandem geschadet zu haben. Heutzutage sei Maier zwar versöhnlicher, schreiben Nabert und Kretschmar: "Doch was bedeutet das heute für eine unabhängige Aufarbeitung, die schließlich zu einemüber Holger Friedrich kommen könnte?kann man schließlich weder entlassen noch degradieren. Holger Friedrich könnte trotzdem geschwächt aus der Affäre hervorgehen. Nicht unbedingt, weil er der Stasi zulieferte, sondern vielmehr, weil er diesen Teil seiner Biografie nicht von sich aus öffentlich machte."Im Interview mit Birgit Baumann vom verteidigt Maier den Eigentümer der: "Friedrich hat länger im neuen Deutschland gelebt als in der DDR. Die Stasi war, nicht einmal zwei Jahre. Er hat sehr viel mehr gemacht. Er war Schlosser, Physiker, Software-Unternehmer und McKinsey-Partner. Er hat in einer äußerst schwierigen Lage glaubwürdig reagiert. Er hat, dass die ehemalige Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, Marianne Birthler, und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk die Angelegenheit untersuchen."