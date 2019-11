Leonie Böhms "Räuberinnen" an den Münchner Kammerspielen. Foto: Judith Buss

Untragisch und dreigeteilt: Bastian Krafts "Lulu" am Residenztheater. Foto: Birgit Hupfeld

Schon wieder ein grandioses Theaterwochenende in München. Im Residenztheater bracht Bastian Kraft"Lulu" auf die Bühne, in den Kammerspielen Leonie Böhm"Räuber" in rein weiblicher Besetzung. In der SZ beobachtete Christiane Lutz mit Begeisterung, wie die Franz und die Karlvoller schlechter Laune und ungefährer Ideale über die Bühne schaufelten: "Wenn er/sie nur wüsste, welche genau das sind? Ohne groß darauf herum zu kauen verweist Böhm damit auf winzige Probleme einer, die sie 'Bienensorgen' nennt, und, die keine Ahnung haben, für welche Werte siegründen würden. Solche Schlaglichter wirft das Ensemble mühelos auf den Stoff und entlocken ihm damit fast beiläufig Gegenwärtigkeit und Relevanz. Dass hier ganz offensichtlich die Frauen im Mittelpunkt eines Männerstücks stehen und mit Amalia, eine der langweiligsten Liebenden der Literaturgeschichte, überhaupt nur eine Frau im Stück vorkommt, ist hierstatt feministischer Ausgangspunkt."In einen wahren Befreiungstaumel gerät Maximilian Sippenauer, der hier nie profanen Feminismus gegen Schillers eigentlich freiheitsdurstigen Text in Stellung gebracht sieht: "Vergesst Konkurrenzdenken, Gefallsucht und Einsamkeit. Weg mit denund Wollsocken. Davon die restlichen Klamotten und hinein in die Freiheit der Böhmischen Wälder. Die vier knieen nieder zum Räuberschwur, planschen in den Pfützen der Gewitterwolke, die sich verzogen hat, deobjektivieren kurzerhand ihre Körper, führen selbstermächtigtund läuten auf ihnen hernach die Siegermelodie Freiheit kündender Glocken."Gut angekommen ist bei Lutz auch"Lulu", die sich nicht auszieht, vor niemanden auf die Knie geht und auch nicht zu sterben bereit ist. "Chapeau", ruft Sabine Leucht in der. In derfreut sich Teresa Grenzmann, wie Lulus Aufbegehren die "Monstretragödie" in eine Komödie verwandelt: "Wedekinds Lulu ist nicht länger Projektionsfläche von Männerphantasien. 'Sehen Sie nicht, wie viel Kraft es kostet, hier die ganze Zeit gegenanzukämpfen?' Also kappt sie alles Tragische und schlüpft selbst in jede einzelne männliche Figur, um sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Schließlich sabotiert sie den letzten Akt und damit ihren eigenen Tod. Sie habe, trotzt sie dem Drama, entlässt alle Figuren und feiert sich selbst als 'modernen Mythos', phantasiert sich zur gefürchteten Männermörderin."Weiteres: Mia Edlhiuber lässt sich mit großer Freude für ein-Interview vonzum Tee einladen. Der meldet auch die Verleihung derunter anderem an Andrea Breth, Steffi Krautz und Steven Scharf.Besprochen werden Markus Dietz' Inszenierung von"Peter Grimes" am Nationaltheater Mannheim ( FR ), "Alles ist Material" zuvor zwanzig Jahren erschiebenem Standardwerk "Postdramatisches Theater" im HAU ( Tsp ), Stephan Kimmigs-Sampler "Hekabe - Im Herzen der Finsternis" am Deutschen Theater in Berlin ( Tsp ),"Kanon" im Berliner HAU ( Nachtkritik ),schräge Zauberoper "König Karotte" an der Wiener Volksoper ( Standard ),"Faust"-Inszenierung in Heilbronn ( Nachtkritik ).