Gestern wurde dem türkischen Schriftsteller der Geschwister-Scholl-Preis verliehen - in Abwesenheit, denn Altan wurde nach einer kurzen Freilassung von der türkischen Jusitz wieder inhaftiert. In seiner in derabgedruckten Dankesrede appelliert er so poetisch wie idealistisch an jeden einzelnen Menschen, über sich hinauszuwachsen: "Solange der Mensch seinem Leben nicht etwas hinzufügt, das dieses, wird sein Erdenweg nie mehr sein als ein Teil dieser ewigen gewöhnlichen Wiederholungen." Und er fährt fort: "In unseren Tagen, in denen dieund Gewalttaten des Rassismus und Militarismus erneut die Menschheit beschmutzen, kann man es nicht laut genug ausrufen, dass dasnicht in ihrer Spaltung, sondern in ihrer Einheit liegt. Kein menschliches Leben endet glücklich, denn am Ende steht immer der Tod. Was soll es dem Menschen da bringen, sein so oder so unglücklich endendes, meistens auch unbedeutendes Leben mit Hass zu vergiften?"Im-Interview mit Cigdem Toprak spricht der Komponist, Schriftsteller, Filmemacher und Intellektuelleüberund Spaltung derund kritisiert mit deutlichen Worten die Identitätspolitik im Allgemeinen und dasim Besonderen: "Das Kopftuch hat mit Freiheit nichts zu tun. Die das behaupten, kennen den Islam nicht. Islam und Demokratie können nicht koexistieren. Der Islam ist zugleich ein politisches System. Es akzeptiert in keinem Fall die Demokratie. Zeigen Sie mir ein einziges demokratisches islamisches System! (…) Sie verschleiern fünfjährige Kinder, sehen sie als sexuelles Objekt. So machen sie aus diesem Kind einen Bürger zweiter Klasse, weil seine Freunde ohne Kopftuch in Freiheit leben. Ist das kein?"An derhat der Politikwissenschaftlerauch mit Blick auf derenkeinen Zweifel. In der trägt er Zitate aus der zweiten Reihe der Partei zusammen, etwa dieses des Journalisten Jan von Flocken auf dem Russlandkongress der AfD: "'Bundeszensurminister Heiko Maas' wäre 'entzückt', wenn er heute nochkönnte, was in Zukunft auch nicht auszuschließen sei. Nicht nur hier klatscht das Publikum einer Veranstaltung, die von einer deutschen Landtagsfraktion ausgerichtet wurde. Von Flocken gerät geradezu ins Schwärmen über den preußischen Militärgeist, der sich fortgesetzt habe 'bis hinein in die heute verfemte, vielgeschmähte Wehrmacht, wo auch viel mehr selbstständige Köpfe saßen bis hin zu Generalen der Waffen-SS'. Die 'Typen heute' seien dagegen angepasste Befehlsempfänger."