Zusehends wollenwie Twitter, Google und teilweise auch Facebookeinschränken. Mark Scott bezweifelt bei, ob das etwas bringt. Die entscheidende Frage seienin den Netzen, und ob die Netze dafür verantwortlich gemacht werden. "So kann es beispielsweise sein, dass ein Kandidat nicht mehr in der Lage ist, jemanden online mit einer Anzeigeanzusprechen. Aber nichts würde denselben Kandidaten (möglicherweise mit einer signifikanten Gefolgschaft in den sozialen Medien) davon abhalten, Posts zu veröffentlichen, die dann weithin unterverbreitet wurden, selbst wenn diese Nachrichten entweder falsche oder irreführende Informationen enthielten. Alle Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung von Fehlinformationen ... zu reduzieren, und die Freiheit der Menschen, sich online zu äußern, sollte zu Recht geschützt werden. Aber zu sagen, dass ein politisches Werbeverbot... einen sinnvollen Unterschied zu dem machen wird, was die Menschen online sehen, ist schwer mit der Realität vereinbar." Mehr zur Einschränkung politischer Werbung bei, emeritierter Professor für Internetpolitik der Universität Aarhus, berichtet in derüber Bestrebungen einer "Global Commission on the Stability of Cyberspace" , einen möglichenzu begrenzen: "Politisch wäre ein Vertrag zum Schutz des öffentlichen Kerns des Internets vergleichbar mit den Briand-Kellogg-Pakt von 1928. Dieserwurde nach 1945 herangezogen, um die Kriegsverbrechen Deutschlands und Japans juristisch zu verurteilen. Ein Cyberkrieg kann nicht gewonnen werden, argumentierte unlängst ein Delegierter in der UN-Vollversammlung, daher sollte erwerden. Und man sollte ihn ächten, bevor er ausgebrochen ist."Außerdem: Christopher Hamich berichtet bei, dass die Bundesregierung an einem "" arbeitet, das die Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung bei Posts verbessern soll.