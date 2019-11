Erstaunlich, dass kein Journalist in Deutschland diese Arbeit macht. Der amerikanische Jouralist Peter Maass nimmt beidenan Autoren-Organisationen im Kosovo und in Bosnien (unser Resümee ) auseinander. Der Brief sagt ja, dass "wir nach einem respektvollen Austausch streben, auch bei scharf abweichenden Standpunkten in wichtigen Themen". Das wichtige Thema, so Maass, ist in diesem Fallund die abweichende Meinung ist, "dass er nicht stattgefunden hat". Maass merkt auch an, dassnicht einfach abstreiten heißt: "Das Nobelpreiskomitee scheint zu ignorieren, dass offenes Lügen nur dieder Leugnung ist. Experten für Genozide (nicht nur in Bosnien) merken immer wieder an, dass das Säen von Zweifel eine andere Form der Leugnung ist.... Zu Genozidleugnung gehören nach Israel Charny vom Institute on the Holocaust and Genocide in Jerusalem Behauptungen, dass Todesfälle unbeabsichtigt oder nicht von Führern befohlen seien, dass es nicht so viele Tote gab wie berichtet oder dass Opfer als Vergeltung für Morde umgebracht wurden, die sie selbst begangen hätten. Genauwerden in Handkes Büchern aufgestellt."mache "nach wie vor, was man von ihm kennt", kommentiert Wiebke Porombka imdas Interview mit dem Schriftsteller, das diegestern veröffentlicht hat ( unser Resümee ): "Er versetzt all das, was man ihm an konkreter politischer Fragwürdigkeit vorwirft, in einen, ruft immerzu seinen idealen Ort, den kindlichen Sehnsuchtsort Jugoslawien auf und."Weiteres: Simon Sales Prado unterhält sich in dermit der amerikanischen Essayistin und Literaturwissenschaftlerin, die gerade als Gastdozentin in Deutschland lehrt und sich für mehrstark macht: "Wenn wir an 'große' Weltliteratur denken, denken wir an weiße Männer. Das ist zwar ein Nebeneffekt von White Supremacy und nicht die Schuld meiner Studierenden, aber es ist unsere Verantwortung, das zu." Im diskutierten Elisa Diallo und Andreas Nohl darüber, wie man etwaim Hinblick aufheute zeitgenössisch übersetzen kann. Der britische Comicautor und Anarchisthat auf verkündet , im Dezember mit knirschenden Zähnen berichtet Alexander Menden in der. Derhat die Hörspielbearbeitung von"Der Tod kommt auf einem bleichen Pferd" online gestellt . Rüdiger Görner erinnert in deran die Schriftstellerin , die vor 200 Jahren geboren wurde.Besprochen werden"Archiv der verlorenen Kinder" ( NZZ ),"Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau" ( Dlf Kultur ),"Die Reisen Benjamins des Dritten" ( SZ ) und"Die Mauer" (online nachgereicht von der FAZ ).Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21