Für dieist der in Berlin lebende israelische Restaurantbetreibernachgereist, wo mehr als jeder vierte bei der thüringischen Landtagswahl diewählte. Auf zwei Feuilletonseiten berichtet er von Treffen mit einem Rabbiner, einem jüdischen Verfassungsschutzpräsidenten, der ans Auswandern denkt und Gesprächen mit Wissenschaftlern, die den Erfolg der AfD zu ergründen versuchen, darunter der Religionssoziologe und Rechtsextremismusexperte, der den Wählern mangelndes "Mitgefühl" vorwirft: "'Als die Mauer fiel, sind viele in den Westen abgewandert. Eine Menge Brain Power, hauptsächlich Frauen. Mit dem Ergebnis, dass wir viele ungebildete, vor allemhier haben. Es gibt eine Menge Fremdenfeindlichkeit, Opfergefühle, Rassismus,. Oft sind ihre kindlichen Bedürfnisse nicht erfüllt worden. Sie wurden dazu erzogen, genau das zu tun, was man ihnen sagt. Ihre Erklärungen sind sehr nachvollziehbar, aber keine davon rechtfertigt ihr Wahlverhalten.' Er bestätigt, dass die Flüchtlingskrise das politische Vakuum geschaffen habe, in dem die AfD entstehen konnte. Aber er meint, dass die Leute, die zur AfD gewechselt sind, schonwaren, als sie noch traditionelle Parteien wählten."Im analysiert der Politikberaterein internes Vorstandspapier der, in dem die Partei skizziert, wie sie in die Mitte der Gesellschaft vordringen und den Diskursverschieben will: Sie "will den Korridor der als akzeptabel empfundenen Positionen, also das nach einem amerikanischen Denker benannte '' nach rechts ausweiten. Schießbefehl, Vogelschiss und Klimaleugnung lassen grüßen. Die Verbalradikalisierung ist hierbei nur ein rhetorischer Zwischenschritt, um zu erreichen, dass etwa der Holocaust tatsächlich als weniger prägend für die deutsche Geschichte empfunden wird.", Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, schreibt in derüber die Lage an der türkischen Grenze, wo, die gerade noch den Islamischen Staat bekämpften, von den Türken vertrieben wurden. Er kommt auch auf dasder Deutschen daran zu sprechen, erwähnt aber auch, dass er Deutschland dankbar ist, dass er sich hier eindeutig als Kurde bezeichnen kann: "Aus der Türkei brachten meine Eltern ja die bittere Erfahrung mit, dass sich die dort verfeindeten Gruppen, allen voran Kemalisten und Islamisten, gegen eine Volksgruppe stets zu verbünden wussten, die Kurden. Warum? Weil deren eigene alte Kultur derim Wege stand - wie bei Atatürk so bei Erdoğan."In der, Botschafter der Russischen Föderation in der Schweiz, erbost auf einen Brief, den der Schriftstelleran selber Stelle vor zwei Wochen veröffentlichte. (Unser Resümee ) Brumme ging dort hart mit denins Gericht, Garmonin wirft ihm nun "antirussische Klischees" und die Verdrehung historischer Tatsachen vor: Es werde etwa behauptet, "dass das Kuban-Gebiet bis in die zwanziger Jahre hinein zur Ukraine gehörte, was den Tatsachen keineswegs entspricht. Und Smolensk, so heißt es weiter, solle litauisch gewesen sein, was zuletzt im 15. Jahrhundert der Fall war."