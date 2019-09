Fürläuft es gerade nicht so gut. Sein Bruderhat sich aus seiner Ministerriege zurückgezogen und macht dafür "nationale Interessen" geltend, berichtet der. Und in seiner Eröffnungsrede zu einem Wahlkampf für eine Wahl, die er nicht wollte, ausgerechnet in einer Polizeiakademie, hatte Boris Johnson ein paar, die dernatürlich liebevoll dokumentiert . Der Kolumnist John Crace fasst die Rede für die Leser und womöglich auch für Johnson selbst so zusammen: "Da war. Er wollte keine Wahl. Oh nein! Und wann wollte er keine Wahl? 15. Oktober. Deshalb hielt er eine Wahlrede für eine Wahl, die er nicht wollte. Er wollte die Wahl, dass er ein zweites Mal versuchen würde, die Labour-Partei zu täuschen, indem er ihr die Wahl gab, die er nicht wollte. Danke und gut Nacht."Nicht schlecht liest sich auch Ian Dunts Zusammenfassung der rocambolesken letzten Tage auf seinem Blog: "Die Tory-Rebellion, die Johnsons Angriff (aufs Parlament) ausgelöst hatte, und seine wilde Reaktion darauf, bedeutete, dass er nun Chef einer Minderheitsregierung mit wenig biswar. Dann schluckte Labour leider den Köder für die Wahl nicht. Nun tritt demnächst ein Gesetz in Kraft, das ihn zwingen würde, Artikel 50 zu verlängern, eine Aktion, von der er versprach, dass er sie nie durchführen würde. Er hat nur noch schlechte Optionen."Etwas nüchterner resümiert Stefan Kornelius in der, wasin der kurzen Phase seines bisherigen Wütens mit den britischen Institutionen anstellte: ": gespalten, radikalisiert, ihre mächtigsten Fürsten aus der Fraktion geworfen, die Tradition zu Winston Churchill gebrochen, nahezu unwählbar in nicht-englischen Regionen, vor allem in Schottland.: gedemütigt und suspendiert wie seit dem Krieg nicht mehr, beschimpft und beleidigt. Und selbst das Staatsoberhaupt,: benutzt in einem perfiden Machtspiel, preisgegeben für Taktierereien, ausgesetzt dem Zorn der Opposition."Ausgerechnet am dreißigsten Jahrestag des Mauerfalls soll die, einst Gauck-Behörde genannt, ins Bundesarchiv eingegliedert werden. DDR-Historiker protestiert in derscharf: "Die Pläne zeigen auch,die damaligen Ereignisse für die heutige Politik geworden sind. Die Frage, ob das wichtigste Symbol der friedlichen Revolution abgewickelt werden soll, ist in Deutschland derzeit so gut wie kein Thema, so dass eine Handvoll Politiker und Beamter die Plänevorantreiben konnte."In deristempört, dass man der AfD dieabspricht (hier Links zur Debatte ). Der Bürger, glaubt er, ist nicht nur unabhängig und selbstbestimmt, er ist auch konservativ, empfindet eine "territoriale Loyalität" zu seinem Land und denkt. "Parteien, die einen radikalen sozialen Umbau der Gesellschaft oder eine 'Dekarbonisierung' der Volkswirtschaft fordern, handeln nicht bürgerlich. Eine bürgerliche Partei lehntin die Utopie ab." Darum sei die AfD bürgerlich und es sei ganz überflüssig, sich "am Verhalten, am Habitus und an derabzuarbeiten".Auf legt auch Lin Hierse großen Wert, wenn sie in dernicht als Kolonie bezeichnet wissen möchte. Zwar würden auch die Ostdeutschen oft diskriminiert, aber: "Wenn Ostdeutschland den Koloniebegriff für sich beansprucht, dann wird in diesem Land eben zuerst über diegeredet. Danach, mit Glück, sprechen wir vielleicht über nicht-weiße Ostdeutsche. Und am Ende der Mitleidskette stehen die Menschen in den ehemaligen Kolonien des Westens, die sich in Fabriken für 'uns Deutsche' (da sind wir dann wiedervereinigt) die Finger wund nähen. Wenn Ostdeutschland zur Kolonie herbeidiskutiert wird, werden Kolonisierte noch unsichtbarer."