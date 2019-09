A rare Resting Rees-Mogg pattern spotted in sterling. Bearish. pic.twitter.com/VtsWq7IYJn - Tracy Alloway (@tracyalloway) September 4, 2019

schnösliges Schläfchen im Unterhaus (unser Resümee zur vorgestrigen Debatte im House of Commons) löst die Begeisterung anglophiler Kommentatoren aus. Kurt Kister schwärmt in der: "Deswegen macht Rees-Mogg das. Er zeigt liegend, wie großzügig er ist, dass er sich mit den Topfpflanzen abgibt, wie pflichtbewusst er ist, dass er bei dieser langen, sich stets wiederholenden Brexit-Debatte dableibt,er ist, dass er im Mutterbau der Demokratie ein Schläfchen hält." Auch Ulf Poschardt ist bei verzückt : "Als jemand, der den konservativsten Teil der Gesellschaft repräsentiert, einfach mal ein richtig unverschämter Punk zu sein,."Und natürlich hat das Schläfchen fürim Internet gesorgt (mehr auch hier ):John Crace blickt imnoch mal auf die Unterhaus-Debatten vorgestern und gestern, in denen vor allem der andere Schnöselkeine so gute Figur machte: "Johnson war etwas gelungen, was die Konservative Partei und die meisten Labour-Abgeordneten zuvor für unmöglich gehalten hatten. Er ließaussehen wie einen Staatsmann auf der Höhe seiner Aufgabe, wie einen Politiker, der die Details verstand und denken konnte, während er redete. Wer hätte gedacht, dass Boris zu einemfähig ist?"Nun hat das Parlament Johnson scheinbar vorerst besiegt. Es hat mit Unterstützung einiger Tory-Rebellen ein Gesetz durchgesetzt, das den No-Deal-Brexit verhindern soll. Aber Johnson hat zugleich gezeigt, dass die Rede vom Unterhaus als der "" zumindest voreilig war, schrieb der irische Publizistschon vorgestern in der. "Nun, es sieht vielleicht aus wie die Mutter von allem Möglichem, aber nicht der parlamentarischen Demokratie. Man muss sich klar machen: Boris Johnson wurde vonzum Tory-Parteichef gewählt. Dann wurde er von einer Erbmonarchin ohne jeden parlamentarischen Bezug zum Premierminister gekürt. Seit seiner Ernennung am 24. Juli hat er sich nur einmal den Fragen des Unterhauses gestellt. Und jetzt nutzte er seine monarchischen Vollmachten, um dem Parlamentund seine Verantwortung gegenüber dem Parlament noch zu reduzieren. Das einzig Gute an Johnsons Frechheit liegt darin, dass er seinen Landsleuten gezeigt hat, was Außenstehende immer sehen konnten - dass das System, in dem all dies möglich ist, eine Demokratie ist, die auf einem solidenbasiert."Unterdessen hat Boris Johnson seinen Widerstand gegen das, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll,, melden unter anderem der hier ) Und der hier ).Diestellt durchaus linke Forderungen, stellt in derfest: "Die AfD setzt sich für einenvon 15,40 Euro pro Stunde ein, will eine deutliche Erhöhung deserwirken, die heimischen Insekten und Vögel bewahren und 'ursprüngliche Mischwälder' befördern und so weiter. Um das Geld für alle diese Wohltaten zu gewinnen, soll die 'in unsere Sozialsysteme gestoppt', das deutsche Volk vor Eurokrisen und Niedrigzinsen geschützt werden, sollen nicht aufenthaltsberechtigte Migranten schnell abgeschoben werden. Diese programmatische Kombination bezeichne ich als." wundert sich beiweniger über die AfD als über die: "Ich verstehe seit langem nicht, warum die etablierten Parteien, das ihre eigenen WählerInnen in die Arme der AfD treibt, nicht ernst nehmen." UndKolumnist sucht nach Wegen aus der "selbst verschuldeten, liberaldemokratischen Hilflosigkeit im".