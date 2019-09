Könnte es sein, dass dietrotz manch gegenläufiger Tendenzen (etwa in Sachsen und Brandenburg) auf europäischer Ebene insgesamt auf demsind? Paul Taylor kann für diese Idee ineine Menge Belege zitieren: die neue Koalition in, der Sieg des Unterhauses in, der Rückzug der Gelben Westen und die Misserfolge des Front national in. In Ungarn und Polen seien die Populisten zwar noch populär: "Aberfaktischer Regierungschef Jaroslaw Kaczynski könnte bei einer Parlamentswahl im Oktober seine absolute parlamentarische Mehrheit verlieren, trotz der bei den Wählern beliebten Kombination aus Wohlfahrtsstaat und katholischem Nationalismus. Und die Ängste vor einer illiberalen populistischen Welle, dieerfasst, haben sich, als übertrieben erwiesen: Eine liberale Demokratin gewann die slowakischen Präsidentschaftswahlen und der tschechische Premierminister und Millardär Andrej Babis muss Massenproteste wegen seiner angeblichen Interessenkonflikte verkraften."Ein harter Brexit mit neuerlich geschlossenerwürde auch innicht so leicht geschluckt und ein von Boris Johnson ersehntes Handelsabkommen mit den USA wesentlich schwieriger machen, schreibt der Historiker in einem sehr instruktiven Hintergrundtext zur irischen Frage im Brexit in der. Der Demokrat Richard Neal und der Republikaner Pete King hätten bereits Bedingungen für ein Handelsabkommen gestellt. Und "sie wissen, wovon sie reden. Neal und King sind Vorsitzende der '' im Kongress. Dieser parlamentarische Club, 1981 gegründet von Senator Ted Kennedy und Tip O'Neill, dem langjährigen Sprecher des Repräsentantenhauses, ist kein nostalgischer Verein, dessen Mitglieder in Erinnerungen an die Grüne Insel schwelgen, sondern eine ernstzunehmende, zu deren Unterstützern mehr als fünfzig Kongressmitglieder beider Parteien gehören." Auch Trumps Spielraum ist begrenzt, wenn er die wichtigennicht vergrätzen will, so Gerwarth.