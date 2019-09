Maria Lassnig: Woman Laokoon, 1976. Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum © Maria Lassnig Stiftung. Foto © N. Lackner/UMJ

Elisabeth Voigt | Der rote Stier, 1944-1961, Museum der bildenden Künste Leipzig © Nachlass Elisabeth Voigt, Foto: bpk / Museum der bildenden Künste, Leipzig / Michael Ehritt

Unbedingt sehenswert findet -Kritiker Michael Wurmitzer die-Ausstellung, die jetzt pünktlich zum 100. Geburtstag in der Wiener Albertina eröffnet hat: ", verletzlich und verletzt, aber bestimmt sind ihre Bilder. Lassnig hat immer wiederauf sich selbst gemünzt. Während ihrer Jahre in New York ab 1968 entstanden Bilder, die noch in Zeiten von #MeToo Statements abgeben. Als antiker '' kämpft sie erhobenen Hauptes gegen die Schlange. An der Wand gegenüber in der Albertina schlingt sich ihr unterdessen ein Telefonkabel um den Hals: kommunikative Last für den scheuen Geist. Lassnig legt sogar ihre Lebensentscheidungen vor uns nieder. Dass siegegründet hat, bereut sie ein Stück weit in Bildern wie 'Illusion von der versäumten Mutterschaft' und 'Illusion von den versäumten Heiraten', auf dem sie der vertanen Chance zwar nicht nachhängt, aber grübelt. Sie hat sich ja nicht unreflektiert gegen Heirat entschieden, sondern gewusst, dass eine solche zulasten ihrer Kunst gehen würde. Wohl will sich deshalb auf 'Froschkönigin' zwischen ihr und dem Tier keine Verbundenheit einstellen. Sie drückt es nackt an ihren Schritt. Diese Bilder bilden in der Albertina ein. 'Drastisch' nannte Lassnig ihre Explizitheit."





Dassim Westen oft als Staatskünstler kritisiert und ihre figürliche Malerei nicht ernst genommen wurde, findet-Kritiker Jürgen Kaube nach dem Besuch der Ausstellung "Utopie und Untergang" mit Werken von 13 DDR-Künstlern im Kunstpalast Düsseldorf nicht gerechtfertigt: "Die bis in diese Tage wiederholte Behauptung, man habe in der DDR, an dessen Werk nicht viel zu retten ist, Bernhard Heisig, Tübke oder eben Mattheuer, und das allein beweise die Unfreiheit, ist schon dadurch kurios, dass keiner von ihnen so malte wie der andere. Außerdem zeigt die Ausstellung, dass eine ganze Reihe von Malern und Malerinnen dann eben- oder im SED-Jargon: 'die gesellschaftliche Selbstisolierung', die aber auch Mattheuer vorgeworfen wurde - der Anerkennung vorzogen."Weiteres: Im Interview mit derspricht die Berliner Künstlerinüber ihre Inspirationen und über #metoo: "Cis-Frauen-Feminismus regt mich auf." Besprochen wird außerdem die-Ausstellung in der Wiener ( Standard