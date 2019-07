Seit nun einem Vierteljahrhundert werden jene, die denim Allgemeinen und dasim Besonderen kritisieren, von linken Kulturrelativisten mit dem "" belegt, schreibtin der: "Jede Kritik am politischen Islam und an seinem sichtbarsten Symbol, der Verschleierung der Frauen, gilt in diesen politisch korrekten Kreisen als '' und 'Rassismus' beziehungsweise neuerdings auch als 'Islamophobie'. (Bemerkenswert, dass für diese Leute 'die Muslime' immer 'unten' sind und sie 'oben'.) Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn nicht nur die AfD, sondern auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger angesichts der'den Islam' mit Islamismus gleichsetzen - und allmählich zu echtem Rassismus neigen."Vor einigen Tagen wurde ein Eritreer von einem Rechtsradikalen angeschossen. Man soll diese Tat nicht, sondernnennen, insistiert Caroline Schwarz in der: "Medien verwenden 'fremdenfeindlich' im vorsichtigen Bemühen um einenBegriff. Doch damit geben sie die Perspektive der Täter*innen wieder. ... Von Rassismus in Deutschland sind beispielsweise nichtweiße Menschen, Ausländer*innen, muslimische oder jüdische Menschen oder Geflüchtete betroffen - also Menschen, diewerden aufgrund von Merkmalen, wie Hautfarbe, Herkunft, Sprache oder Religion."Eine Säkularisierung des Islam reicht nicht, "denn, und der Staat ist der Islam", sagt dagegen die erklärte Ex-Muslimin und Trainierin für interkulturelle Kompetenz,in derund fordert neben einem strikten Kopftuchverbot in staatlichen und öffentlichen Einrichtungen einen "" an Mohammed: "Erst wenn offene Kritik an seinen Fehlern geübt wird, meinen es liberale Muslime ernst mit der Reformation. Denn Mohammed war nicht nur Prophet und spiritueller Führer seiner Gemeinde. Er war Heerführer, Demagoge und gab den Befehl, Hunderte unbewaffnete jüdische Männer und Jugendliche zu ermorden. Sein Umgang mit den jüdischen Stämmen seiner Stadt entspricht einer ethnischen Säuberung. Seine Ehe mit der Kindsbraut Aisha ist die gesetzliche Grundlage für dieim Alter von 9 Jahren. Jährlich sterben unzählige Mädchen in ihrer Hochzeitsnacht, weil durch den Sex mit einem erwachsenen Mann ihreund sie dann hilflos verbluten."