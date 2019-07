Im Wust der Daten: "The Great Hack" (Bild: Netflix)

14 Stunden Leichtigkeit: Mariano Llinás "La Flor" (Bild: Grand Film)

ist tot. Als melancholischer Replikant Roy, der ingroßem Science-Fiction-Klassiker "Blade Runner" um sein Leben kämpft, bleibt er nicht zuletzt wegen seines packenden Schluss-Plädoyers (s.o.) in Erinnerung. "war nicht ganz von dieser Welt", schreibt Tobias Kniebe in der. "Sein Kinn gehörte einem Krieger aus fernen Zeiten, die blonden Strähnen machten das Bild perfekt. Ganz echt konnte der Mann nicht sein - weshalb Ridley Scotts Idee, ihn in dem Film 'Blade Runner' zu einem künstlichen Menschen zu machen, Rutger Hauer seine berühmteste Rolle einbrachte."Die beiden letzten Sätze - "All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben" - stammten im übrigen von Hauer selbst, erfahren wir aus Holger Kreitlings Nachruf in der: Seitdem hatte Hauer seine Rolle als Bösewicht "immer wieder variiert" mit dem "obersten Ziel, glaubwürdig und faszinierend böse zu sein. Dazu genügen. Rutger Hauer hat Furcht verbreitet durch Blicke oder Stirnrunzeln, hat Charaktere durch seine langsame Bewegung geprägt. Manchmal reckt er nur das Kinn und der Zuschauer weiß schon, dass Schlimmes passieren wird.ist unter den Waffen des Kinos nicht die harmloseste."Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass nun ausgerechnet ein datengetriebener Anbieter wiemit Karim Amers und Jehane Noujaims "The Great Hack" eine Doku über den Big-Data-Skandal umveröffentlicht, immerhin handelt es sich doch um ein entschiedenes, sehr detailliert dargelegtes Plädoyer "für einen verantwortlicheren Umgang mit privaten Userdaten", schreibt Oliver Jungen in der, der als Erkenntnis mitnimmt: "Propaganda auf Basis exakt vermessener Internetnutzer. Alles, was Nix und seine Mitstreiter in aller Branchenöffentlichkeit selbstbewusst behauptet haben, scheint korrekt zu sein. Dank der etwa, die man zu jedem Amerikaner vorliegen habe (Facebook besitzt und nutzt solche Daten übrigens ganz legal), sei man in der Lage, jede Persönlichkeit exakt vorherzusagen und per 'Microtargeting', also durch 'genau zugeschnittenen Video-Inhalt', im gewünschten Sinne zu beeinflussen."Deutlich skeptischer äußert sich Dirk Peitz auf, der daran erinnert, dass wissenschaftliche Belege für die behavioristischen Methoden des Unternehmens bislang kaum vorliegen. Damit habe der Film mit einer ähnlichen Herausforderung zu kämpfen wie seinerzeit die erste Berichterstattung über Cambridge Analytica, deren Firmengeschichte "zu einem Gutteilspielt. Sie machte sich welche zunutze, versuchte, unentschlossene Wähler mit ihnen zu beeinflussen. Und sie ist am Ende vielleicht selbst Auslöser einer einzigen Verschwörungstheorie - die eben besagt, dass sich mit geschickt in Social Media gestreuten Unwahrheiten das wichtigste Machtzentrum der Welt neu besetzen lässt. Noujaim und Amer haben sich offenkundig dazu entschlossen, die Plausibilität des Produktversprechens, das Cambridge Analytica einst politischen Campaignern machte,.""La Flor" mag mit 14 Stunden Laufzeit nicht zu den kürzesten Filmen der Filmgeschichte zählen, aber ihn kennzeichnet schlussendlich "doch eine", schreibt Dennis Vetter in der taz "und macht unglaublich viel Spaß. 'La Flor' verdient den Titel eines Kinomanifests und zählt dennoch zu den leichtesten und."Weitere Artikel: Im empfehlen Michael Kienzl und Thomas Groh allerwärmstens das Festival "Terza Visione", das sich ab heute vier Tage lang im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt mit dembefasst - den Auftakt macht heute Abend"Suspiria", gezeigt von einer original Technicolor-Kopie. In dersprichtüber seinen neuen, heute in dervon Carolin Weidner besprochenen Film "Leid und Herrlichkeit" (weitere Kritiken bereits hier ). Für diehat Josef Nagel das neue,gewidmete Filmhaus in Porto besucht . In der freut sich Detlef Kuhlbrodt auf eine Berliner Reihe mit Filmen des Außenseiter-RegisseursAußerdem meldet dermit der, dass der iranische Regisseurzu einem Jahr Haft verurteilt worden ist und das Land zwei Jahre lang nicht verlassen darf.Besprochen werdenDokumentarfilm "Face_It!" über taz ), "Vox Lux" mit SZ ),Versuch, mit "Cleo" eine Art "Fabelhafte Welt der Amelie" in Berlin zu drehen ( Standard Welt ),"Skin" über einen Aussteiger aus der Nazi-Szene ( NZZ ) und eine Ausstellung über Filmentwürfe aus der Weimarer Zeit im Museum für Architekturzeichnung in Berlin ( Tagesspiegel ).