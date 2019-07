Politische Anzeigen beisind nach wie vor intransparent, obwohl Faceboook versucht, solche Anzeigen durch Registrierung und eine Datenbank nachverfolgbar zu machen, schreibt Mark Scott bei. Das Thema ist um so wichtiger als Parteien angeblich 80 Prozent ihrer Werbeausgaben bei Facebook ausgeben. "Und es stehen wichtige Wahlen in Kanada, den USA und womöglich Großbritannien an. "Trotz der groß angekündigten Einführung des Registers sagen Parlamentarier, Aktivisten und Wissenschaftler, dass es nach wie vorist, effektiv zu verfolgen, wie politische Anzeigen über die digitalen Plattformen von Facebook gekauft werden und wiefunktioniert. Sie argumentieren, dass der Social-Networking-Riese vor einer Reihe von bevorstehenden Wahlen mehr tun muss, um zu verhindern, dass die Wähler mit hochgradig politischen Inhalten bombardiert werden, deren Ursprung oft undurchsichtig ist - oder es liegt an dem Gesetzgeber, harte Regeln zu entwerfen."Vor dem amerikanischen Kongress hat geradeausgesagt und eine Menge Kritisches Über Donald Trumps Wahlkampf berichtet. Zugleich erscheint ein Bericht des, den David E. Sanger und Catie Edmondson in der resümieren , und der feststellt, dass Russland in sehr vielen Bundesstaaten der USA 2016 die Wahlmaschinerie gehackt hat und das wieder tun könnte. Dieblockieren einen Gesetzesvorschlag der Demokraten, die Software und Computer besser zu schützen. "Der Bericht äußert keine direkte Kritik an amerikanischen Geheimdiensten oder Staaten, er beschreibt eher ein vielfaches Versagen der Dienste, in denen derunterschätzt wurde und Warnungen an die Bundesstaaten zu zurückhaltend waren, während Beamte der Staaten entweder kaum reagierten oder sich in manchen Fällen Hilfsangeboten von Bundesseite widersetzten."Ursprünglich war sie Professorin für Südostasienwissenschaften, erzählt die Islamwissenschaftlerin, die gerade ein Buch über den Politischen Islam herausgebrachte, im Interview mit Eva Berger und Edith Kresta von der. In Indonesien konnte sie sehen, was es für eine muslimische Gesellschaft bedeutet, wenn sich die: "Es kam zu gewalttätigen Angriffen auf religiöse Minderheiten und auf liberale Muslime. Und es kam zufür Frauen. In vielen Regionen ist das Kopftuch jetzt. Der Islamismus ist eine organisierte Kraft, dessen Funktionäre mit allen Mitteln versuchen, die Freiheitsrechte des Individuums als unislamisch hinzustellen und eine normative Ordnung zu etablieren, die sich an islamistischen Vorstellungen orientiert. Was das konkret bedeutete, war für mich schockierend."