Boris Johnson's time as prime minister will come with one upside-he will not have to deal with a troublemaker named Boris Johnson https://t.co/jcyvsdO933 - The Economist (@TheEconomist) July 23, 2019

Zahllose Frauen sind an illegalen Abtreibungen gestorben. Um wenigstens einige von ihnen sichtbar zu machen, suchen wir für eine Ausstellung nach Geschichten, Namen, Daten.

info@kristinahaenel.de pic.twitter.com/mCSd1wEtb0 - Kristina Hänel (@haenel_kh) July 10, 2019

Was soll man noch zusagen, nach all den geistvollen Johnson-Porträts, auf die wir schon verlinkt haben?Die Brexit-Maschine wird ihn lebend fressen, meint dagegen Ian Dunt inund resümiert nochmal kurz die Gemengelage: "Wenn dernicht in einem Rückzugsdeal steht, wird die EU ihn nicht akzeptieren. Wenn er doch drin steht, kann Johnson sich nicht damit identifizieren, und das Parlament wird ihn ohnehin ablehnen.ist also unmöglich.wird andererseits niemals durchs Parlament kommen. Und Johnson kann auch nicht das Parlament ausschalten, um No Deal durchzubekommen. Die Abstimmung letzte Woche hat gezeigt, dass die Abgeordneten das nicht mit sich machen lassen."Die 41-jährige Menschenrechts- und LGBT-Aktivistinwurde in Petersburg ermordet aufgefunden, berichtet Klaus-Helge Donath für die: "In letzter Zeit sei sie häufiger tätlich angegriffen worden, schrieb Dinar Idrisow, ein Mitstreiter der Bewegung, auf Facebook. Auchseien häufiger geworden. Jelena Grigorjewa und ihre Anwältin hatten sich im Vorfeld mehrfach um Hilfebemüht. Reaktionen blieben aber aus. Auch das Ermittlungskomitee lehnte schon vor einem Jahr Beistand ab."Die in Berlin lebende französische Journalistin Prune Antoine erzählt im, wie überrascht sie war, dassin Deutschland strenggenommen illegal ist. Sehr bürokratisch erschien ihr die Prozedur, um dennoch abtreiben zu können. Ganz Europa sei bei Fragen der Reproduktionsmedizin und Schwangerschaftsabbruch ein: "In dieser angeblichen Union sind Frauen Grenzen, nationalen Einschränkungen und schuldbeladener und zunehmend. Bezieht sich die freizügige Schengen-Zone nicht auf unsere Bäuche? Trotz eines gemeinsamen Marktes, einer einheitlichen Währung, geteilter Institutionen und einer Hauptstadt gibt in Europa kein universelles Gesetz für die Körper der Frauen."Die Frauenärztin, die durch den Prozess um ihre Website bekannt wurde, auf der sie illegal über Abtreibung informierte, möchte unterdessen eine Ausstellung organisieren, um Frauen, die bei illegalen Abtreibungen starben, eine Gesicht zu geben, berichtet