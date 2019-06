"Er erinnert an einen jugendlichen Che Guevara, der sich aus dem Kleiderschrank eines Zirkuswagens bedient hat", schreibt Czingulszki zu diesem Schulfoto von Viktor Orbán. (Bild: Public Domain)

"Non merci!", ruft die Chefredaktion von in ihrem Editorial zur Perspektive eines britischen Premiers namens, der sogar schon damit drohte, dass Britannien seine vertraglich geschuldeten Milliarden einbehält: "Für die EU käme der Regierungsantritt Boris Johnsons der Installation einer kleineren Ausgabe Donald Trumps jenseits des Kanals gleich, der sich vor allem derwidmen würde. Das Vereinigte Königreich würde sich nicht mehr damit begnügen, sein europäisches Unbehagen zu pflegen oder die europäische Entwicklung zu behindern. Es würde zu einem, das auf der sozialen, fiskalen und ökologischen Deregulierung beruht."Fast noch härter klingt, was Martin Wolf in derzu der von Boris Johnson riskierten Option einesschreibt (Link hier ): "Die EU zu verlassen ist allein schon schädigend: die Chancen im Handel und der Einfluss des Königreichs auf dem Kontinent und in der Welt werden sinken. Dass dies in dem Moment geschieht, da diezusammenbricht und sich ein kalter Krieg zwischen den USA und China anbahnt, macht Britannien noch verletzlicher. Aber eine No-Deal-Option wäre sogar noch schädigender als ein geordneter Austritt. Dass Politiker darüber auch nur nachdenken, lässt sie allesamt alserscheinen."Im Interview mit-Kritiker Helmut Ploebst spricht der Theatermachervon Forced Entertainment über die vergiftete: "Der Brexit ist nicht nur eine Frage von Austritt oder Verbleib in der EU. Er bildet eine größere politische Bewegung. Als solche transportiert er Xenophobie, Rassismus und negative nationalistische Gefühlen. Er ist gewissermaßen!"In derüber die Europawahlen nach. Das Ergebnis zeigt ihm, dass die Leutewollen. Deshalb hätten die von ihm präferierten Linken so verloren und dieso gewonnen, meint er: "Die Grünen waren - und sind - die perfekte Option für Leute, die das Gefühl haben wollen, etwas ändern zu wollen, ohne doch wirklich etwas zu verändern."In derkanndas Gerede von "Altparteien" und siechenden Volksparteien nicht mehr hören. Dass die AfD so redet, geschenkt. Aber müssen auch Medien wieundgern denprophezeien, fragt er . "Die Demokratie ist kein Trampolin, auf dem nach Belieben herumgesprungen werden kann, um auszuprobieren, wann die Matte reißt. Wir ziehen unsere Pirouetten inzwischen auf. Die Medien 'wirken an der Willensbildung mit' und werden gerne als vierte Gewalt bezeichnet. Gewalt ohne Verantwortung wird jedoch zur Willkür. Die Grenzen sind fließend und ohne eine freie Presse in Verantwortung ist Demokratie nicht zu haben. Wer also die verbliebenen Volksparteien bereits abschreibt und nur noch, sollte auchfragen - oder selbst für ein Mandat kandidieren, um die Mühsal des Politikerdaseins am eigenen Leib zu erfahren."In der erinnert sich die ungarische Schriftstellerinnoch sehr gut an den jungen Politiker, der 1989 in Budapest in einer schwungvollen Rede die Russen aufforderte, sich mit ihren Truppen endlich zu verziehen. Die meisten Ungarn erinnern sich heute daran, wo sie diese Rede hörten, so wie man sich daran erinnert, wo man 9/11 war. Die Zukunft sah brillant aus und war es eine Zeitlang auch, bis aus dem feurigen jungen Politiker ein populistischer "gieriger und fülliger Politiker mittleren Alters" wurde, so Czingulszki, die einige Jahre für die linke Zeitschriftarbeitete, bevor sie nach Innsbruck ging. Und dann kam der Zeitpunkt, als siewollte: "Es ist das Datum, an dem zum letzten Malerschien. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde die Belegschaft per Post über ihre Kündigung in Kenntnis gesetzt. Gerade erst hatte die Redaktion einen neuen Standort bezogen - keiner ahnte, dass da etwas im Busch war. Am Samstag standen die Kollegen und Kolleginnen vor. ... Ich konnte es nicht fassen. Mir schien alle Hoffnung verflogen. Es gab einen kurzen Aufschrei in westlichen Medien, doch nach ein, zwei Monaten erinnerte sich keiner mehr daran, was geschehen war. Fast die ganze ungarische Medienlandschaft ist seither im Besitz von."