, der Direktor des Jüdischen Museums in Berlin, ist gestern zurückgetreten. In der berichtet Thorsten Schmitz, dass Schäfer schon länger unter Druck stand, weil er sich nicht scharf genug gegen dieBDS abgrenzte: "Anlass des Furors war diesmal allerdings ein Tweet vom offiziellen Twitter-Account des Jüdischen Museums Berlin. Darin hatte die Pressestelle des Museums ohne Wissen Schäfers unter dem Hashtag #mustread eine Leseempfehlung für einen taz-Artikel gegeben, in dem es um die Kritik von 240 jüdischen und israelischen Wissenschaftlern an einem Beschluss des Bundestages geht. Die Parlamentarier hatten mehrheitlich vor Kurzem die BDS-Bewegung als antisemitisch verurteilt."In der denken Jannis Hagmann und Stefan Reinecke eher, dass hier ein Haus auf Linie gebracht werden soll. Vor allem mit der Ausstellung "Welcome to Israel" habe Schäfer die Pro-Israel-Fraktion gegen sich aufgebracht: "Damals saß Direktor Schäfer in seinem Büro und versuchte akademische Brandmauern gegen die politische Einflussnahme hochzuziehen. Die Kritiker, sagte er, würden immer. Dabei gehe es in der Ausstellung gar nicht um Jerusalem als Hauptstadt Israels oder der Palästinenser, sondern um die Bedeutung der Stadt für die monotheistischen Religionen. Schäfer ist Wissenschaftler, brillant, sagen viele, aber kein politischer Stratege. Nicht die aufgeheizte Debatte interessiert ihn, sondern die zurückgelehnte Auseinandersetzung mit dem Judentum. Durch die heißen Gewässer des Nahostkonflikts, Debatten über Besetzung und Antisemitismus bewegt er sich erstaunlich gelassen - aber auch mit einem Mangel an Feinfühligkeit, der."Same, same but different: Im schrieb Andreas Kilb bereits vor Schäfers gestrigem Rücktritt, dass der Direktor natürlich auf Linie sein muss: "Das Jüdische Museum bleibt eine Einrichtung und, ganz gleich, welche Freiheiten es sich in einzelnen Fragen nimmt. Form follows function, das gilt auch beim JMB."