Bild: Paula Rego. Angel. 1998. Courtesy Marlborough Fine Art.

Den Bildern der portugiesischen Malerinwohnt meist etwas "" inne, stellt -Kritiker Adrian Searle nach einem Besuch in der Londoner Milton Keynes Galerie fest, die einen Querschnitt der Werke Regos aus den letzten sechs Jahrzehnten zeigt. 1998 malt sie eine Serie von: "Ein öffentliches Referendum zu diesem Thema hatte in Portugal nicht genügend Stimmen erhalten, was sie dazu brachte, eine Reihe junger Frauen zu malen. Sie sitzen auf Handtüchern, mit offenen Beinen oder hocken auf einem gewöhnlichen Plastikeimer. Es gibt Becken und Schalen, traumatisierte und, eine mit den Beinen auf Campingstühlen, ähnlich den Steigbügeln beim Gynäkologen. Die Ausstellung dieser Gemälde in Portugal sowie eine Reihe von Radierungen zum gleichen Thema beeinflussten zweifellos das Referendum von 2007, das zurführte, als ihre Bilder in portugiesischen Zeitungen neu veröffentlicht wurden. Eine weitere Gruppe von Radierungen zeigt Szenen der weiblichen Genitalverstümmelung. Diese sind noch grausamer und schrecklicher, nicht zuletzt wegen ihrer Behandlung fast wieBilder."Nachdem Nicola Kuhn imdas offizielle Biennale-Pflichtprogramm in Venedig hinter sich gebracht hat, kann sie sich endlich der Kür, den "", jenen Ausstellungen abseits der Biennale widmen , etwa Gemälden vonim Palazzo Grassi : "Der belgische Maler ist Spezialist für verborgene Geheimnisse, seinen Bildern traut man nicht. Und das zu recht. In pastosen Farben, oft verwischt, malt er Täter und Opfer, häufig des 'Dritten Reiches'. Das Bild '' übersetzte er für den Palazzo Grassi in ein Bodenmosaik, auf dem der Besucher steht, sobald er den Lichthof betritt. Erst durch den Blick aus der Ferne, über die Balustrade einer der oberen Etagen, erschließt sich das Motiv: die Zeichnung eines, die von einem KZ-Häftling stammt."Weitere Artikel: Viel-Kritiker Philipp Meier auf der diesjährigen Art Basel geboten, wo er neben Arbeiten vonundauch Werken vonbegegnet. In der schaut sich Brigitte Werneburg"Straße in Paris, Regenwetter" aus dem Jahr 1877 genauer an, das derzeit in der Berliner Nationalgalerie ausgestellt wird. Ein Tondokument, offenbar mit der bisher unbekannten Stimme von, ist in Mexiko aufgetaucht, meldet die. Besprochen werden die-Ausstellung in der Tate Liverpool ( Guardian ), die Ausstellung "- Languages of Dissent" im Migros-Museum in Zürich (), die Ausstellung "- Berlin Havelhöhe 1960/1961" im Kölner Museum Ludwig (), die Ausstellung "Die nackte Mona Lisa" im Musée Condé in Chantilly ().