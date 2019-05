FalterSZÜberall kursiert ein sensationelles und skandalöses, im Jahr 2017 heimlich aufgenommenes Video, das zeigt, wie der FPÖ-Chefund sein Vertrautermit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte Parteispenden und gar eine Übernahme derauskungeln. Auf dem Glastisch der Villa auf Ibiza liegt etwas, das aussieht wie ein. Das Video hat das Zeug, die österreichische Koalition zu sprengen, wie jüngste Meldungen , dass Kanzler Sebastian Kurz mit Strachewill, bestätigen. Es könnte auchsein, weil über möglicherweise illegale Spenden gesprochen wird. Die Recherche wurde zunächst vonundpräsentiert. Beikann man Ausschnitte sehen . Es kursieren wilde Gerüchte, die sich auch umSatirikerranken, denn er hatte schon vor Wochen Anspielungen gemacht, wie es in derin den "wichtigsten Fakten" zum Strache-Video heißt: "hat der Satiriker Jan Böhmermann in einem Video-Grußwort für die Verleihung des österreichischen' gescherzt, er hänge 'gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paarin einer' rum und verhandle über die Übernahme der. Wusste Böhmermann also damals schon von den Aufnahmen?" Die Frage erübrigt sich wohl.Teile dersind extrem gewaltbereit, aber ihnen antwortet nach den ersten Ausschreitungen in Paris eine ebenso extreme Gewaltbereitschaft der schreibt Daniel Binswanger inüber das aufgewühlte Frankreich vor den Europawahlen: "Da ist zum Beispiel die Frage der Bewaffnung. Die französische Polizei benutzt als einzige in ganz Europa die erwähnten 'lanceurs de balles de défense', in der Theorie nur defensiv zu benutzende. Seit dem Ausbruch der Proteste im November ist mit diesen Waffen, die extrem gefährlich sind, wenn sie aus grosser Nähe eingesetzt und gegen den Kopf gerichtet werden, 24 Menschen einworden - überwiegend Demonstranten, aber auch unbeteiligten Passanten."Diewar ja mal so etwas wie eine liberale Repräsentanz des grünen Gedankens. Nun wendet sich aber, die heutige Co-Chefin der Stiftung, im Interview mit Christoph Sydow vongegen eine Resolution des Bundestags, die dieals antisemitisch verurteilt. Zwar seien weite Teile der Bewegung tatsächlich antisemitisch, eiert Unmüßig, aber nicht die Bewegung als ganzes. Das Problem ist, dass die Stiftung, die sie als Subvention bekommt, auch in Zusammenarbeit mit Palästinensern ausgibt, die: "Darunter sind, mit denen wir für Gleichberechtigung kämpfen,, mit denen wir für das Recht auf Wasser streiten,, die wir zuanimieren wollen. Mit all diesen Gruppen setzen wir uns mit der völkerrechtswidrigen israelischen Besatzung auseinander - aber selbstverständlich auch immer mit den Menschenrechtsverletzungen der Palästinensischen Autonomiebehörde."Die Kulturwissenschaftleringlaubt im Gespräch mit Jasmin Kalarickal in derzwar duchaus, dass sichals "imaginierte Gemeinschaft" denken kann (eine Definition Benedict Andersons für das Nationalgefühl), aber sie insistiert, dass die EU die Nation nicht ablöst: "Das Großartige an der EU ist doch, dass sichmit einer unglaublich destruktiven Geschichte zusammengetan haben für Demokratie, Gewaltenteilung, Menschenrechte und Vielfalt. Dennoch behält jede Nation ihre eigene Sprache, Geschichte oder Kunst, alles Dinge, für die es keine strikten Grenzen gibt. Menschen müssen lokal verankert sein, sie können nicht auf einer abstrakten europäischen Ebene leben. Selbstist ziemlich abstrakt, sie leben in persönlichen Beziehungen in Städten und Nachbarschaften."Außerdem: So ein Artikel stand vielleicht auch noch nicht so oft imJonathan Freedland rät zu wählen - denn Labour bleibt beim Brexit zwiespältig: "Remain-Anhänger haben nächste Woche keine andere Wahl, als."