Wer auch immer das Video mit dem FPÖ-Chefgedreht hat - es war ein Riesencoup, der die rechtspopulistische Politiker nicht nur bis auf die Knochen blamierte, sondern auch. So gründlich, dass die Medien im Besitz der Videos ihre Enthüllungen dosieren können: Es habe "weitere FPÖ-Bemühungen" um die angebliche Oligarchen-Nichte gegeben, berichten die Obermayers und Kolleginnen im Aufmacher der. Es habe sich keineswegs nur um eine "" gehandelt, wie Strache in seiner ersten Reaktion gesagt hat: "Nach Recherchen vonundsind die Absprachen etwa um den Kauf derund das Zuschanzen von Staatsaufträgen keineswegs nur an diesem einen Abend besprochen worden. Im Gegenteil: der zurückgetretene FPÖ-Funktionär Gudenus - Straches engster politischer Verbündeter - hatte offenbarzu der vermeintlichen russischen Investorin und deren Umfeld."Auchkommt nicht gut weg in der. Dass er jetzt die Koalition aufgekündigt und Neuwahlen annonciert hat, kann Peter Münch nur als Kalkül im Machtspiel um Österreich werten: "Kurz spekuliert also darauf, für dieauch noch belohnt zu werden. Denn er trägt die Schuld daran, die FPÖ salonfähig gemacht zu haben. Sollte es sein Ziel gewesen sein, die Rechtspopulisten zu zähmen, indem er sie in Verantwortung einbindet, so ist das. Deutlich geworden ist vielmehr, wie ansteckend der Virus des Populismus ist. Seine Koalition war auch."In derist Christoph B. Schiltz zwiespältiger : "Es war ein, für das man Kurzzollen sollte. Es war der Versuch, in einem verkrusteten politischen System mit einer ausgezehrten Dauerkoalition von Konservativen und Sozialdemokraten (SPÖ) einen neuen Weg zu gehen. Es war der Versuch, die Rechtspopulisten, die in Österreich zur stärksten Partei zu werden drohten, als politische Kraftin eine Reformpolitik, die in 516 Tagen mehr angestoßen hat als die diversen Merkel-Koalitionen in vielen Jahren. Das Experiment ist nun vorbei. ... Das Video macht deutlich, was sich in den vergangenen Wochen bereits in vielen einzelnen Vorfällen abgezeichnet hatte: Die FPÖ ist nicht regierungsfähig. Sie ist in der Substanz allenfalls eine."Nebenbei wird aber auch über diediskutiert. Stephan Löwenstein fordert in derAufklärung: "Die deutschen Journalisten, die nun die Sache ans Licht brachten, werden ihre Quellen schützen. Das ist eine notwendige und legitime Bedingung für Journalismus. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn hier keinbliebe, die jene gebrauchen, denen an unabhängiger und kritischer Presse gerade nicht gelegen ist."Die schärfste Reaktion kam von, dem Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, der auf Twitter schrieb : "Wenn wir politische Gegner hintergehen, ihre #u sogar kriminelles Unrecht begehen, schaden wir letzten Endes unsereru damit uns allen. Kein Ruhmesblatt ⁦@DerSPIEGEL⁩ ⁦@SZ." Das Tweet löste eine große Diskussion auf Twitter aus, berichtet dieNils Minkmar nennt Straches Spekulationen über das Zustandekommen des Videos ineine "": "Nachdem ihn die ganze Welt beim Versuch beobachten konnte, die Medienlandschaft seiner Heimat durch russische Investitionen nach ungarischem Vorbild umzubauen, beklagt er - in seiner Pressekonferenz am Samstag - die '' Kampagne."edienredakteur Michael Hanfeld formuliert aber schon ein gewisses Informationsbedürfnis: "Warum geistert die Geschichte in informierten Kreisenherum? Wieso bringenundund vermitteln den Eindruck, auch sie wüssten nicht genau, woher es stammt? Und wieso wusste derModerator Jan Böhmermann schon vor Wochen von dem Ibiza-Abenteuer? Was ist das für eine Falle?"Kurt Kister verteidigt in derdie Veröffentlichung des Videos, dessen Herkunft nur einigen in der Redaktion bekannt sei: "Das FPÖ-Duo wurde nicht gefangen und zu etwas gezwungen. Die beiden haben sich, ohne freilich damit zu rechnen, dass ihr wahres Wesen öffentlich werden könnte. Strache und Johann Gudenus wurden hereingelegt. Man kann dies eine Falle nennen. Auf dem Videomaterial gibt es viele entlarvende, manche eklige und etliche. Die meisten davon sind privater Natur, sie sollen das auch bleiben. Einige allerdings sind, dass sie nicht vertraulich bleiben dürfen: Straches Tauschangebotetwa oder seine Allmachtpläne zur Veränderung der Medienlandschaft in Österreich. Hier setzt die Aufgabe des Journalismus ein."Gut gewürzte Spekulationen über diedes Videos gibt es im. War es der Politikberater, der der SPÖ mit fragwürdigen Methoden half? Oder die ÖVP? Das Zentrum für politische Schönheit? "Im nachrichtendienstlichen Umfeld verweist man auf das Risiko, dasmit einer derartigen 'Operation' eingehen würden - sind doch Zahlungsdaten für die Anmietung der Finca, des Leihautos und der Flüge vorhanden, die sich herausfinden lassen. Geheimdienste hätten dieses Problem nicht. Sie können sogenannte, also falsche Identitäten." Hier der entsprechende Artikel in derDer reagiert auch mit einem Ratgeberstück auf die Affäre: "So finden Sie versteckte Kameras." Es sei nämlich bekannt, dass viele Vermieter informiert Andreas Proschofsky: Eigentlich seien die Vermieter verpflichtet Kameras auszuweisen. Wer dem Frieden nicht traut geht wie folgt vor: "Der einfachste Trick ist die, also etwa jenes des eigenen Smartphones. Kameras weisen fast immer eine Glaslinse auf, ist diese in einem Alltagsobjekt versteckt, fällt sie bei direkter Lichteinstrahlung durchals ihr Umfeld auf. Am besten ist es hierfür das Licht auszuschalten und am Tag die Vorhänge zuzuziehen, um den Kontrast besser wahrnehmen zu können."