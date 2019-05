"Uncanny Mirror", Mario Klingemann, Bild via Twitter Mario Klingemann





Am Ende kommt es doch immer noch auf den Menschen an, seufzt erleichtert Ursula Scheer, die für diezwei Ausstellungen besucht hat, die zeigen, was sich mitanfangen lässt: "Artistic Intelligence im Kunstverein Hannover und "Entangled Realities - Leben mit künstlicher Intelligenz" im HeK Basel . Neben den Arbeiten von, die in beiden Ausstellungen zu sehen ist, haben ihr besondersArbeiten imponiert, der in Basel seinen "Uncanny Mirror" vorführt, einen digitalen Spiegel, der Gesichter im Ausstellungsraum abscannt und mit Hilfe von Generative Adversarial Networks ( GAN ) zu reflektieren sucht. "Ein unendlicher Bildstrom wie aus einem Albtraum Francis Bacons entsteht: Die Netzwerke, sondern unterwerfen uns ihren Mustern. Sie halluzinieren; in ihren 'Träumen' zerfließen Körper und Identitäten. In Hannover variiert Klingemann mit 'Mistaken Identity' das Spiel auf zwei altmeisterlich holzgerahmten Bildschirmen, in denen GANzu verzerrten Antlitzen verkneten: links, wie in Öl gemalt, rechts, wie mit Pastellkreide gezeichnet. Peinture automatique - die Nähe zum Surrealismus unterstreicht eine Retro-Kommode, die den Rechner birgt. KI wirkt wie das Unbewusste, das uns nicht zugänglich ist, und schafft seltsame Verbindungen."Auf feiert Joseph Nechvatal die Retrospektive des rumänischen Künstlers, die das Centre Pompidou ausgerichtet hat: Isou floh 1945 von Rumänien nach Paris, landete in Saint-Germain-des-Près unter den Surrealisten, wo er zusammen mit Gabriel Pomerand die-Bewegung begründete, "die theoretische Wurzeln in der surrealistischen literarischen Tradition und dem avantgardistischen Phonetismus des Dada hatte. Der Lettrismus inspirierte dievon Tzara, Raoul Hausmann und Kurt Schwitters, deren nihilistisches Ziel es war, denauszulösen, denn genau das war es, was zum Ersten Weltkrieg führte. Im Gegensatz zu den Dadaisten konzentrierten sich die Lettristen jedoch auf Blöcke von rhythmisch organisierten Buchstaben, abstrakten Symbolen und Klängen; für Isou waren die Lettristischen Gedichte atonalen, rhythmischen Musikkompositionen ähnlich."Hier was zum Hören: Die Einführung ist auf Französisch, aber für die Klanggedichte werden auch deutsche Wörter benutzt.