Der Sprecher des Houses of Commons,, hat eineüber Theresa Mays Brexit-Deal ausgeschlossen - und May damit den Schlussstein ihrer Taktik entrissen. Was das heißt, ist noch nicht absehbar, schreibt Tom McTague bei: "Alternativen, dieerschienen, weil es nicht genügend Zeit gab - wie eine, eineals Premierministerin oder eine substanzielle Neuverhandlung der Politischen Erklärung (zum Verhältnis zur EU, d.Red.) auf der Grundlage neuer roter Linien -, kommen als glaubwürdige Optionen wieder in Betracht. Die Downing-Street-Taktik, das bevorstehende Brexit-Datum als Druckmittel gegen Abgeordnete zu verwenden, verschwindet über Nacht."Dazu passt folgende Meldung aus dem: "Die französische EU-Ministerin nennt. Denn 'er miaut laut, um rausgelassen werden, aber wenn ich die Tür öffne, bleibt er einfach da stehen'." In der verteidigt Götz Aly dagegen den britischen Parlamentarismus: "Wo bitte erlebt manje derart engagierte Debatten? Wie würdeaussehen, wenn sie tagelang Auge in Auge mit den Oppositionsführern, zudem bedrängt aus den eigenen Reihen, in ständigem und öffentlichem Wortwechsel Rede und Antwort stehen müsste? Gemessen an den althergebrachten Gepflogenheiten und der Sitzordnung des Unterhauses ist unser Bundestag eine sterile,."Acht Stunden lang hatam Montagabend mit der Créme de la Crème der französischen Intellektuellen - von Gilles Kepel bis Marcel Gauchet - diskutiert, berichtet Eric Chaverou auf der Website von. "Nach fünf Stunden Debatte lanciert der Soziologeseinen Neologismus, die ''. Der Professor der Science-Po-Hochschule, ein Spezialist für soziale Fragen und urbane Soziologie, gehört zu den vielen, die an diesem Abend die Krise analysieren, die den Anlass für die Diskussion bildet. Eine Debatte, die Emmanuel Macron für einen Moment nach derverschieben wollte, bevor er es sich anders überlegte. 'Werden Sie endlich die Samstagsdemos verbieten?' und 'Wann wird Paris die Gilets jaunes los?' waren übrigens die beiden ersten Fragen, die vongestellt wurden. Der Präsident betonte, dass das Recht zu demonstrieren fortbestehe, 'auch wenn die Unruhen am Samstag von Gewalttätern ausgingern, die nur noch auf der Straße sind, um zu zerstören'."streitet sich über die Frage, ob die sterblichen Überrestevon der Felsenkirche im Tal der Gefallenen auf einen Friedhof an der Peripherie von Madrid - wo auch seine Frau liegt -werden soll. Geplant hat das die sozialistische Regierung, berichtet Thomas Urban in der. Aber es gibt viel Gegenwind: "Das Massengrab von Paracuellos markiert einauf dem Hang eines grünen Hügels; es ist rechts von der Startbahn des Flughafens Madrid-Barajas gut auszumachen. Das Kreuz von Paracuellos wurde zum Symbol und zum Argument gegen die, die nicht nur die Faschisten, sondern auch die gemäßigten bürgerlichen Gruppierungen als Feinde ansah. Für die Linken hingegen wurde das 150 Meter hohe Betonkreuz über dem Tal der Gefallenen 50 Kilometer nordwestlich von Madrid zum Symbol für denund Zynismus. Das gewaltige Kreuz steht über einer von Zwangsarbeitern in den Fels gehauenen riesigen Höhlenkirche - und dort befindet sich hinter dem Hauptaltar das Grab Francos. So bewegt sich die Debatte über den Caudillo zwischen diesen beiden gigantischen Kreuzen." Klingt eigentlich wie ein perfekter Ort für ihn.Bevoram Mittwoch auf der Buchmesse in Leipzig für ihr Buch "Die Zukunft ist Geschichte" mit dem Preis für Europäische Verständigung ausgezeichnet wird, hat Sonja Zekri die 2013 von Russland nach Harlem/New York umgezogene Putin-Kritikerin für diebesucht. Zekri findet die häufige Verwendung des Totalitarismus-Begriffs durch Gessen "störend" und sie fragt sie, obnicht auch manchmal helfen würde: "Das findet Masha Gessen überhaupt nicht, sie glaube nicht daran, dass jemand, der dem Regime nahesteht, die Situation klug analysieren könne. Das ist einerseits richtig, führt andererseits aber zu dem Eindruck, dass ganz Russland nur noch aus Oppositionellen oder Vollstreckern besteht, dass es so etwas wie Mitläufer gar nicht geben kann. Die Existenz vonhält sie tatsächlich für eine Illusion: 'Im Totalitarismus tauschen Täter und Opfer ständig die Plätze. Es.'"befindet sich in einem demokratischen Ausnahmezustand, schreibt im. Er thematisiert Gewalt gegen Migranten und besonders die neuein Süditalien: "Die Politik, die den Hass auf Migranten schürt, trägt nicht dazu bei, diese Bedingungen zu mildern, denn natürlich sind diese Arbeitnehmer vor allem im Agrar- und Lebensmittelsektor nützlich: eine billige Arbeitskraft, die sowohl ausgebeutet als auch attackiert werden kann, um populistische Stimmen zu erhalten."