Die CDU vollführt eine seltsame Volte in der Frage der, die der CDU-Politiker Axel Voss auf europäischer Ebene durchgepaukt hatte und die nun auf nationaler Ebene durchder Plattformen an Urheberverbände verhindert werden sollen. Markus Beckedahl fasst es beiso zusammen: "In zwei Wochen werden vermutlich die meisten CDU/CSU-Abgeordneten im EU-Parlament für eine Urheberrechtsreform stimmen, die dann Uploadfilter für die EU als gesetzlichen Rahmen bringt. Aber bei der Umsetzung in nationales Recht soll genau das dann alles anders aussehen. Was in den anderen EU-Staaten passiert, ob die dann Uploadfilter bekommen, was das alles für den digitalen Binnenmarkt heißt, ist jetzt vollkommen egal: Hauptsachevor der Europawahl."In der nimmt Claudia Mäder dieaufs Korn und ihre Unterstützer, die sich - von rechts bis links - gern auf diebeziehen. Kein Wunder, dass sich die extremen Seiten immer ähnlicher werden, denkt sich Mäder, denn beide leiden an einer, die schon Robbespierre befallen hatte. "Dass dieses Volk weder im revolutionären Paris noch - geschweige! - in der Provinz eineundmit geteiltem Gesamtinteresse bildete, blendete der Mann geflissentlich aus. ... Nein, es drohen heute weder Tötungsmaschinerie noch Tugendterror. Doch im gedanklichen Mechanismus jener Politiker, die gegenwärtig die Gelbwesten beklatschen, ist durchaus Ähnliches zu erkennen wie seinerzeit bei ihren Herolden. Ohne das nunmehr auftretende 'Volk' im Detail zu kennen, wird es für 'progressiv' befunden,mit der Gesamtheit der Bevölkerung gleichgesetzt - und in Stellung gebracht gegen jene Eliten und Kräfte, die nicht den 'wahren' Interessen des Landes dienen und sich bloß selber bereichern."Auch in Frankreich wird über die Frage diskutiert, ob derein Antisemitismus sein. Ganz und gar nicht dieser Ansicht sind 400 französische Intellektuelle und ein Schweizer (nämlich), die in einem in veröffentlichen Brief an Emmanuel Macron insistieren, dass der Antizionismussei - Macron erwägt, den Antizionismus auch gesetzlich mit Antisemitismus gleichzusetzen. Leicht höhnisch heißt es in dem Aufruf: "Wir wollen ganz gewiss nicht, dass Sie die Juden Frankreichs und das Gedenken an dieausliefern, wie Sie es tun, wenn Sie Ihre Nähe zum' und seinen französischen Freunden unterstreichen."Dabei vergessen diese ehrenwerten Autoren, dass im Momentjährlich das Land verlassen, um vor muslimischem Antisemitismus zu fliehen, antwortet Albert Lévy ebenfalls inund stellt zwei sehr einfache Fragen zum Begriff des Antizionismus: "Wenn er dieeiner Regierung bezweckt, mit der man nicht einverstanden ist, warum nennt man ihn dann Antizionismus? Und wenn er die Existenz und die Legitimität des Staats Israel und seiner Bevölkerung (inzwischen acht Millionen Menschen) in Frage stellt, kann man ihn dann auf einereduzieren?"Wenn in Europa der Antisemitismus wächst, ist das eine Sache, wenn er in Deutschland wächst, ist das noch mal ganz was anderes, meint Sonja Margolina in derdie der deutschen Regierung vorwirft, im Jahr 2015 ausgerechnet Flüchtlinge aus Ländern ins Land geholt zu haben, wo ein neuer Antisemitismus blühe (während sie auf den Antisemitismus in der neuen Rechten gar nicht eingeht): "Spätestens seit derwird die Kluft zwischen der institutionalisierten Reproduktion der Erinnerungskultur und der in schnellem Wandel begriffenen Realität immer offensichtlicher. Dank dieser Kluft wird eine bisher kaum wahrgenommene Kehrseite der 'historischen Verantwortung' sichtbar: die negative,der Deutschen, die Reduktion der wachsenden weltpolitischen Komplexität auf ein binares Täter-Opfer-Schema und dieeines singulären Zivilisationsbruchs auf andere, oft selbstverschuldete Konflikte und Greueltaten."Im Interview mit derüber seinen neuen Novellenband "Barbara", über die Linke und den Mauerfall, den er gern gebührend gefeiert sehen würde: "Es gibt eine geradezu makabre Diskrepanz zwischen dem wirklichen Zustand des deutschen Volkes und dem. Es ging unserem Volk in seiner Geschichte noch niewie heute - und zwar auf allen Gebieten: Frieden, Wohlstand, Freiheit, Kultur, Rechtsstaat. Noch nie haben Rentner in Ost wie West ein sogehabt wie jetzt. Doch wie in einer dialektischen Idiotenreaktion fühlen sich manche, als wäre es ihnen noch nie so schlecht gegangen wie heute. Das ist ein Ausdruck dafür, dass ein Volk, das über Jahrzehnte in einer Diktatur beschädigt wurde, sich nicht so flott erholen, regenerieren kann. Häuser lassen sich eben leichter wieder herstellen als Menschen."