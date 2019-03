Auch in deristdie bestimmende Musikrichtung in der Jugend- und Subkultur und bietet der heranwachsenden Generation ein Vehikel sowohl für den eigenen Hedonismus als auch für einen kritischen Blick auf gesellschaftliche und politische Zustände. Längst überziehendie Szene mit Repressalien, berichtet Wenzel Burmeier in der. Schon ein Lied über Drogenkonsum kann zu mehreren Jahren Haftstrafen führen, erfahren wir. So im Fall von Ceg und seinem Producer, der vier Jahre absitzen muss. Uraz erzählt, "dass er seit 2006 mehrmals vor Gericht stand, aber bis dato nie verurteilt wurde. 'Dieses Mal ist es anders', sagt er, "was zeigt, dass sich derintensiviert hat und wir uns sorgen, was da noch kommen wird.' Er findet den von obenbesorgniserregend: 'Die Regierung verschließt ihre Ohren nicht nur vor unterschiedlichen Stimmen, sie versucht darüber hinaus, jede_n zum Schweigen zu bringen, der oder die eine andere Meinung vertritt als sie selbst.'"Dieprotestiert gegen Ankündigungen der, ihre Musikwelle Radio 3 künftig stromlininienförmiger zu gestalten, berichtet Richard Foster auf: "Diehatte immer Raum "für das Sonderbare, das Unerwartete, das Nervige. Für die Seltsamkeiten, die andere Medien nicht anfassen. ... Darin liegt der wahre Genius dieses Unternehmens. In ihren besten Momenten gelang es dermühelos, intellektuelle Strenge mit einem Sinn für das wunderliche Regionale zu verbinden. Man werfe nur einen Blick auflegendäre Radiosendung 'On the Wire' auf Radio Lancashire. Worin auch der Grund liegt, warum insbesondere diese Entscheidung somacht. 'Brot und Spiele'-Sendungen gibt es heute an jeder Straßenecke. Der Anspruch, auf einen Schlag einfach alle zu erreichen, stößt uns immer näher in Richtung einer uns." Sehr ähnlich sieht das auch Luke Turner imWeitere Artikel: In der stellt Steffen Greinervon der US-Rockbandvor, die manche Medien bereits zur neuen Punkikonie hochjazzen. Wer kein Backup hatte, war schlecht beraten: Bei einer Serverumzug hatmal ebenunrettbar im digitalen Orkus verpuffen lassen, meldet . Thomas Schacher wirft in dereinen Blick ins Programm des in Zürich . Derek Robertson plaudert fürmit der japanischen Acid-Folk-Band . Nachrufe auf den Surf-Pionierschreiben Christian Schachinger ( Standard ), Christian Schlüter ( Berliner Zeitung ), Christian Schröder ( Tagesspiegel ), Michael Pilz ( Welt ) und Julian Weber ( taz ). Dale satt bietet diese Youtube-Playlist:Besprochen werden ein vondirigiertes Konzert der Tagesspiegel ),neues Album "Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery" ( Pitchfork ), ein- und-Abend des Berliner Tagesspiegel ),Aufrtitt in München ( SZ ),' neues Album "Plastic Anniversary" ( Pitchfork ), ein großes Coffeetable-Book über die The Quietus ) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter Bach-Aufnahmen des Geigers SZ ).