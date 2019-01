In einem ganz unaufgeregten, dafür um so schockierenderen Artikel berichtet Heike Schmoll in dervon einem skandalösen neuen Befund der: "Die Anzahl derist in der Hauptstadt noch einmal erheblich gestiegen. Mittlerweile schafft jeder zehnte Jugendliche nicht einmal den Abschluss der zehnten Klasse, also den Mittleren Schulabschluss (MSA) in Berlin. ... Berlin steht mit seinen schlechten Zahlen nicht allein da. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist die Anzahl der Schulabgänger ohne Abschluss auf 9,2 Prozent gestiegen, und in Sachsen-Anhalt ist die Anzahl der Schüler ohne Abschluss sogar auf 11,4 Prozent geklettert." Was nun? Rückkehr zum Frontalunterricht? Gewiss nicht. Hannah Bethke holt im-Feuilleton einmal ganz tief Luft und empfiehlt dann, allen Skandalen zum Trotz doch noch mal die frühen Schriftenzur Reformpädagogik zu lesen: "Wäre es da nicht an der Zeit, zu einem Verständnis von Bildung zurückzukehren, daserfasst?"Jana Hensel interviewt für. Das Gespräch dreht sich dabei fast ausschließlich um. Europa kommt in den Fragen Hensels nicht mal am Rande vor. Recht kritisch ist Angela Merkel, was dieangeht: "Eine wirkliche Gleichberechtigung gab es auch in der DDR nicht. Dass nie ein Vollmitglied des Politbüros weiblich war, dass es keine Kombinatsleiterin gab, das zeigte doch, dass dort, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen wurden, Männer saßen. Sicherlich gab es eine pragmatischere Einstellung zu technischen Berufen, aber das hing auch mit der staatlichen Lenkung zusammen. Ob all die Frauen aus freien Stückenstudiert oder gelernt hätten? Da bin ich mir nicht sicher. Das lag doch eher am Fachkräftemangel und an der überhaupt mangelnden Effizienz der DDR-Wirtschaft."Für morgen sind Demonstrationen gegen dengeplant, berichtet Patricia Hecht in der. Die Koalition konnte sich - unter anderem wegen der neokatholischen Tendenzen in der CDU unter Annegret Kramp-Karrenbauer - bisher nicht auf eineeinigen, der es Ärzten verbietet, darüber zu informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrrüche durchführen. "Unangenehm dürfte der Aktionstagwerden. Die Partei hatte ursprünglich einen eigenen Entwurf für die Abschaffung des Paragrafen formuliert, diesen aber nach langem Herumlavieren kassiert, um den Koalitionsfrieden nicht zu gefährden."