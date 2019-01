für die Demokratie, glaubt Zukunftsforscherin der. Plötzlich wird diskutiert, welches Europa wir wirklich wollen. Und es geht dabei in die richtige Richtung: "Die Zustimmung zur Europäischen Union ist auf einem(Eurobarometer 2018), vor allem bei den Jüngeren. Der nahende Brexit wird den pro-europäischen Parteien bei der Europawahl im Mai erhebliche Stimmenzuwächse bringen. DieKlimaschutz, Migration, Handel und Digitalisierung führen zu mehr Einigkeit innerhalb der EU als je zuvor." Dettling setzt auf die "" wie Macron, Robert Habeck und Jesse Klaver. "Ihr Ziel ist eine bessere Zukunft, in der wir das Morgen nicht durch ein ideologisches Programm gewinnen, sondern durchund Improvisieren, Lernen und Verändern, Navigieren und Korrigieren."Der Wien lehrende Romanistplädiert im Interview mit demfür mehr Demokratie in der EU und eine stärkere Beteiligung der Regionen. Derhat für ihn eigentlich abgedankt: "Es war gefährlich, vorschnell Staaten in die EU aufzunehmen, die sich, vereinfacht gesagt, ihre Hörner noch nicht abgestoßen hatten. In anderer Hinsicht bedeutete die Europäische Union einen Rückfall in. Sie besitzt weniger demokratische Kontrolle als irgendeines ihrer Mitglieder. Es wird wohl nötig sein, auf europäischer Ebene die." Ohne Guillotine, versichert Kremnitz.In der sieht das Thomas Risi ganz anders. Echte Demokratie ist für ihn nur in einem kleineren, überschaubaren Gebilde, eben einem Nationalstaat möglich: "Die Vorstellung, nichts behindere Europa mehr als das Festhalten an den Nationalstaaten, ist ein. Sie verkennt das, was den Kontinent im Kern ausmacht: Europas Identität liegt nicht in großräumiger Einheitlichkeit, sondern in der Vielfalt regionaler Kulturen, die sich auf engem Raum entwickelt haben. Europäer definieren sich noch immer in erster Linie als Deutsche, Franzosen oder Engländer, auch wenn Europa durchaus einen Aspekt ihres Selbstverständnisses spiegelt. Das heißt allerdings nicht, dass es einenicht gäbe. Es gibt sie."ist keine Absage an Nationalgeschichte, versichert der Globalhistorikerim Interview mit der, solange letztere einen Blick für größere Zusammenhänge behält. Eigentlich ergänzt sich das ganz gut: "Sie werden überrascht sein, wenn ich dafür plädiere, demmehr Interesse zu schenken; es wird im Allgemeinen ja keineswegs vernachlässigt. Es ist aber auffällig, dass die intellektuell anspruchsvollsten globalhistorischen Arbeiten bisher im Zeitraum zwischen etwa 1500 und 1900 angesiedelt waren. Für das 20. Jahrhundert muss einentwickelt werden, der nicht mit wirtschaftlicher und kommunikationstechnischer Globalisierung identisch ist. Auch müssen dieplausibel einbezogen werden. Sie werden bis jetzt - für den Ersten Weltkrieg beginnt sich dies gerade zu ändern - als Ausnahmezeiten sui generis den Spezialisten überlassen, wo sie doch eigentlich '' sein sollten."