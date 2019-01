Diesucht für ihre internationalen Aktivitäten in Europa einen, möglicherweise in Belgien, berichtet der Brüssel-Korrespondent des, Daniel Boffey: "Es heißt, dass dieauch die Niederlande oder Irland als Standort für ihre neue Filiale in Erwägung zieht. Diebraucht EU-Lizenzen für ihrewieund, sofern sie nach dem 29. März, falls die UK ohne Deal ausscheidet, oder nach einer Übergangsperiode laut Theresa Mays Deal weiterhin in Europa ausstrahlen will." legt ebenfalls imdar, vor welch einer schwierigen Lagestehen - vor allem aber an die Adresse der Briten, wie schwierig die Lageist: Die Briten bräuchten eigentlichfür eine vernünftiige Abstimmung zum Brexit, so Ash, dieses Jahr würde der EU aber wegen dergrößte Probleme bereiten. Ash will, dass die Briten "lernen": "Selbst aus proeuropäischen britischen Mündern klingt der Satz 'remain and reform' allzu leicht nach 'ihr müsst euch reformieren, damit wir bleiben können'. Unser Lied sollte umgekehrt lauten: 'wir müssen bleiben, so dass wir die EUkönnen, um ihr Überleben und ihren Wohlstand zu sichern.' Diese Melodie hätte zumindest eine Chance auf offene Ohren u stoßen."