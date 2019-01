It's with enormous sadness and a great sense of loss that we share the news of the passing of Anthology's founder, Jonas Mekas. He died peacefully at home, with family at his side. pic.twitter.com/1zpB2ZZHDd - Anthology Film Archives (@AnthologyFilm) January 23, 2019

Der Experimental- und Avantgarde-Filmpoetist im Alter von 96 Jahren in New York verstorben. Er zählt zu den zentralen Protagonisten des New American Cinema, war Mitbegründer der Anthology Film Archives und der Zeitschriftund ab den späten Fünfzigern der erste Vollzeit-Filmkritiker der. Noch bis zuletzt füllte er sein Blog mit diaristischen Videos. Patrick Straumann spricht im-Nachruf Mekas' prägende Erfahrung als litauischer Migrant, der 1949 in die USA gekommen ist, an: "Diese biografische Zäsur hat (...) sein in vieler Hinsicht singuläres Werk geprägt, dessendie Spannung zwischen seiner europäisch-provinziellen Vergangenheit und seiner amerikanisch-urbanen Gegenwart ideal wiederzugeben wusste. ... Als fremdsprachiger Dichter, dessen Vaterland 'auf dem Altar von Jalta geopfert' wurde, musste sich Mekas in Manhattan jahrelang selbst 'verlieren', bevor er in der fragmentarischen Form seines 'Cinejournals' einen seiner Existenz entsprechenden Ausdruck finden konnte."Für Christoph Terhechte war Mekas "wie ein Kind, das vor derstaunt", sagte der langjährige Leiter des Berlinale-Forums im. In einem Feature über New Yorker Persönlichkeiten, die sich eines gesegneten Alters erfreuen, widmete dieMekas kürzlich noch ein Porträt.BevorDAU ein umstrittenes und schließlich nicht genehmigtes Berliner Bühnenprojekt wurde, das nun in Paris realisiert wird, war es vor allem ein megalomanisches Filmprojekt, für das der Regisseur 400 Menschen drei Jahre lang in einem eigens errichteten Arreal festsetzte, das der Sowjetunion des Jahres 1940 bis in kleinste Details nachempfunden ist - sogarwaren Bestandteil des filmischen Experiments. Kameramann gibt im-Gespräch Einblick in diese zehrende Arbeit: "Es gab keine geschriebenen Dialoge mehr, keine Drehpläne oder verabredete Szenen, nichts." Bei den Verhören "waren die Menschen, obwohl klar war, dass sie jederzeit abbrechen können. Unter dem Druck der nächtlichen Verhöre denunzierten ganz normale Leute, die man immer als freundlich und anständig erlebt hatte, ihre Nachbarn und Kollegen. Das hatte etwas sehr Unheimliches. Diese ständige Angst, auch bei den Wissenschaftlern und anderen Privilegierten, hatte."Weitere Artikel: Sarah Pines schreibt in derüberLeidenschaft für. Der Zürcher Filmemacher hält im-Gespräch Rückschau auf 40 Jahre. In der empfiehlt Carolin Weidner"Narziss und Psyche", den das Berliner Kino Brotfabrik am Wochenende zeigt. Rudolf Neumaier gratuliert in derzum 80. Geburtstag.Besprochen werden der Boxerfilm "Creed 2", in demendgültig Abschied nimmt von seiner Rocky-Figur ( Perlentaucher SZ ),' "The Favourite" ( taz Welt , mehr dazu hier ), der neue-Film "Chaos im Netz" ( FR ),Migrations-Doku "Yves' Versprechen" ( FR ), die Wiederaufführung von"Schindlers Liste" ( Standard ),Road- und Buddy-Komödie "The Last Laugh" ( Perlentaucher ),"Womit haben wir das verdient?" ( taz ),-Serie darüber, wie man gut aufräumt ( taz ). und die-Serie "Castle Rock" nach Motiven von).